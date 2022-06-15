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【魷魚遊戲】Netflix將開拍魷魚遊戲真人show　 獎金高逾3550萬港元

社會 15:03 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(報名網站截圖)

Netflix公布，為配合製作史上規模最大的真人show《魷魚遊戲：挑戰》（Squid Game：The Challenge），因此在全球招募456名英語參賽者，爭奪高達456萬美元（約3557萬港元）的現金獎。

根據報名網站，真人show的拍攝時間初步訂於2023年年初，參加者須年滿21歲以上，並須拍攝1分鐘左右的影片，解釋參賽原因及計劃，以及假如最終獲得勝利，又會如何使用巨額獎金。

Netflix早前已透露將推出《魷魚遊戲》第二季，導演黃東赫更向全球影迷發信，透露劇情將如何發展。信中指奇勳要回來了，（遊戲）負責人也要回來了，拿著畫片的西裝男說不定還會回來，亦可見一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。

《魷魚遊戲》去年9月上架後，首28日全球累計觀看時數超過16.5億小時，刷新Netflix史上最高收視劇集紀錄。

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責任編輯：余思嵐

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