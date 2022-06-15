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【防止炒賣】康文署開發新訂場系統或取代「康體通」　料2023年及2024年投入運作

社會 15:23 2022/06/15

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(康文署網頁)

署理民政事務局局長陳積志今日（15日）表示，康文署正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統（新系統）以取代現有「康體通」電腦預訂系統，新系統分兩個階段進行，開發團隊現正全力推展系統開發工作，預計第一階段的核心功能及第二階段的優化功能將分別於2023年及2024年投入運作。

立法會議員霍啟剛在會議上提出「康體通」有否再進行系統提升，及會否考慮在城市售票網新系統中加設功能等質詢。陳積志指，「康體通」進行約43次系統提升工程，包括加強系統預訂功能；提升系統以配合優化預訂制度；提升系統保安及維護；及改善系統基礎架構。正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統（新系統）以取代現有「康體通」電腦預訂系統，新系統將引進新一代的抗機械人程式方案，當中過濾機械人程式軟件，具備人機識別及學習引擎，如發現有不尋常的預訂情況，抗機械人程式方案會即時進行分析及攔截，以防止機械人程式預訂。為加強核實租訂人身分，使用新系統須實名登記及完成身分認證，才能預訂康體設施。

另外，為城市售票網提供新一代票務系統及營運服務，如大幅提升系統容量，以便更有效處理受歡迎節目開售時用量激增的需求，以及加強防止透過電腦自動程式購票等功能，預計新系統於今年第四季投入服務。新系統亦會增加購票付款方式，除現時系統已支援的信用卡及扣帳卡（匯財卡、萬事達卡和美國運通卡）和銀聯卡外，將接受更多電子支付方式，包括八達通、轉數快、支付寶、微信支付、Apple Pay及Google Pay等。

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責任編輯：余思嵐

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