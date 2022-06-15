【潮物速報】後疫時代名牌攻高科技衣飾　GUCCI測心率戒指Stella McCartney真菌手袋

科技融入生活，而時裝又是生活的一部分，今天我們所穿所著的，背後其實有很多製作上都涉及科技上的開發，刻下又有數個單位藉科技來改善人類生活，覆蓋範圍由環保、檢查身體狀況到抗菌都一一包羅，一日千里大概就是這個意思。

GUCCI智能戒指

以前看見朋友一邊跑步，一邊看著自己手上的Apple Watch來量度自己的心率，不禁大讚科技的厲害，但如果以這個範疇來衡量以下所介紹的最新出品，Apple Watch就肯定給比下去。

GUCCI聯同smart ring品牌OURA合作推出一枚既時尚，同時又可以提供準確旦個人化的健康數據及每日指引的智能戒指。

外觀上，經GUCCI的創作總監Alessandro Michele監修後用上鈦金屬鑄造，重量只有4克，鈦金屬表面是18K黃金Gucci Interlocking G，飾有辮織鑲邊細節。內在方面，它包含研究級感測器及追蹤人體重要信號的零件，只要將戒指連接上智能手機，戴上後便可監察心率、呼吸速率和體溫。

▲ GUCCI聯同Oura推出Gucci x Oura Ring智能戒指，外觀走中性款式，男女均可配戴。（$8,500/GUCCI/圖片品牌提供）

戒指從手指動脈測量心率，表收訊號比手腕穿戴式裝置更強烈，而內置的睡眠分析功能根據人體生命跡象及每個睡眠周期的時長，追蹤用家的睡眠質素，藉此幫助改善佩戴者的身體狀況。

Stella McCartney真菌手袋

去年HERMES宣布與美國的生物科技公司Mycoworks合作，研發出一個以蘑菇製的皮革，並將品牌其中一個Victoria Bag採用這一種物料推出市場，立時掀起話題。來到今年環保設計先鋒Stella McCartney也不怠慢，7月1日推出世界上首款採用真菌根狀組織——菌絲體製作的Frayme迷鏈Mylo特別版手袋。

Frayme手袋是品牌與Mylo創辦人Bolt Threads展開長期合作的成果，這種材質以菌絲體為基礎，其質感與動物皮革非常相似，而手袋上的金屬部分則應用回收環保鋁質鏈帶製造，並配以一枚鋅合金圓形名牌，每一個手袋內有1至100編號，全球限量100個，只在全球的專門店裏有售。

▲ Stella McCartney真菌手袋與其他動物皮革替代材質相比，Mylo更為結實耐用，同時手感也更精緻細膩。培育的菌絲體猶如一層蓬鬆泡沫，與膠原蛋白的顯微結構極為相似，最終令Frayme手袋擁有合成材料無法擁有的溫暖與綿彈質感。（$22,900/Stella McCartney/圖片品牌提供）

INNOTIER抗COVID-19的新衣

世紀流感持續了差不多3年了，改變了世界，同時亦改變了時裝業，今天大家要認識一個新名字，就是總部設於香港的英國品牌INNOTIER，因為INNOTIER的服裝就正是針對今天的疫情而來，服裝的面料應用IONIC+純銀線織入布料，達至可快速抑制和消滅布料表面99% 的病毒和病菌。

這個製造技術原理是透過空氣中的濕氣會釋放帶正電荷的銀離子，破壞帶負電荷的病毒及病菌，可抑制病原體的生長和繁殖，情況如同抗生素一樣。而由這面料開發的口罩，經認證能有效於病毒接觸口罩表面的一瞬間（少於一秒），可抑制及消滅99% 以上的新冠肺炎病毒（COVID-19），對大眾來說INNOTIER可能是刻下最須要的必需品

Byredo科技香氛燈

對於熱愛香水的人，一定會懂得Byredo這名字，品牌由Ben Gorham於2006年在斯德哥爾摩創立，於2004年的一次宴會中認識了調香師 Pierre Wulff，從而懂得香氛藝術有著強大的吸引力，遂創立Byredo香氛品牌。

Byredo在市場上成功的地方在於它捨棄普遍品牌香水的通俗分類，例如花香、木質調或甜膩果香等，取而代之是開發一些難以取代的味道和配合有品味的簡約包裝，上星期它剛剛被西班牙Puig集團收購，未來勢必有更大動作。

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至於最新推出的Infra Luna是品牌與法國燈光藝術家Benoit Lalloz合作開發揉合高科技的項目，它內藏創新開發加熱機制， 透過燈光的亮度轉化為熱能，溫和地加熱蠟燭，相較於使用打火機燃點燭芯方式，Infra Luna更為安全，而且在熄滅火種時不會產生黑煙。

此外，Benoit Lalloz 更設計了3種顏色的蠟燭蓋，有藍、紅、銀色，大家可隨著個人喜好使用不同顏色的蠟燭蓋，經過光線反射後會產生不同光線，香味和光線同一時間瀰漫家居，帶來不一樣的氛圍。。

產品查詢：Byredo（7072 8780）、GUCCI（2524 4492）、Lane Crawford（2118 3388）、Stella McCartney（2801 6793）

記者：何偉雄