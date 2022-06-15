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【學校疫情】培正中學17歲女帶BA.2.12.1　曾出席60多人聚會

社會 16:36 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

本港疫情反覆，今（15日）新增1,047宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，學校今錄得147宗陽性個案，共涉及135名學生及12名教職員，分別來自127間學校。

過去7日共48間學校有2宗以上個案，其中一名就讀香港培正中學的17歲中五女生，在6月13日快測陽性，進行基因發現她染變種病毒BA.2.12.1，她在6月12日發病。

她在6月10日發病前，曾出席60多人的學校聚會，在何文田太平道食美軒，調查發現聚會當中有多5名學生染疫，3人與17歲女生同桌，另外2人都2張不同桌，共涉6名學生。她們全都是在培正中學不同班別就讀，當局已將與17歲女生同桌的10人界定為密切接觸者，需家居檢疫。其他參與聚會的同學，中心建議她們停課至6月19日。

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記者：李榮忠

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