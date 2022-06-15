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【僱傭條例】立法會三讀通過修訂《僱傭條例》　隔離檢疫可視作病假

政治 15:37 2022/06/15

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立法會三讀通過僱傭條例修訂草案。（梁偉榮攝）

立法會今日三讀通過修訂《僱傭條例》，包括訂明若僱員因遵守防疫規例而缺勤，例如隔離令及檢疫令等，可視作病假日；同時將未有提供充分醫學理由下，拒絕接種疫苗而被解僱，不被視為不合理解僱。

審議期間，自由黨主席邵家輝支持修例，他讚揚政府現時會對快速測試陽性呈報個案進行覆檢，防止有人造假，甚至欺騙僱主取得病假。

工聯會勞工界議員梁子穎則指，社會上有聲音認為，修例後會增加商界營商壓力，但他指若僱員有染疫風險則不宜上班，認為修例有利商界經營。勞聯議員林振昇亦形容，「含淚支持」今次修例，因當局未有採納追溯期；但認為在修例後，若不幸出現新一波疫情，可為僱員提供保障。

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記者：胡偉明

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