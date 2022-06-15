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【第五波疫情】今新增971宗本地感染個案　另錄76宗輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

政府交代最新疫情。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（15日）下午出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增971宗確診，當中477宗屬核酸陽性、494宗屬快測陽性個案。今日錄得76宗屬輸入個案，另增1宗死亡個案。

 

【16:41】83歲女病人離世

李立業指，增1人危殆。另有一名83歲女病人離世，她沒有接種疫苗紀錄，患有冠心病及肝病，6月7日入明愛醫院，有頭部受傷，左段關節有骨折，左腦膜下出血，延至6月14日不治，相信死亡與新冠無直接關係。

【16:40】RACKS CITY酒吧再多1宗個案

中環雲咸街雲明行2樓RACKS CITY酒吧再多1宗個案。涉及1名顧客，累計共23宗個案。上環FLM再增5宗個案，累計共33宗。詳情即看：【下一頁

【16:37】新增23宗BA.2.12.1個案

數據分析方面，再新增23宗BA.2.12.1個案，其中22宗為本地感染個案，餘下1宗為新加坡輸入個案。

【16:35】今日新增147宗學校呈報個案

學校方面，今日新增147宗呈報個案，涉135名學生、12名教職員，127間學校。詳情即看：【下一頁

【16:33】昨新增4間院舍爆疫

昨新增4間院舍爆疫，包括2間安老院舍及2間殘疾院舍，涉及4名員工10名院友。包括新生精神康復會新生會大樓長期護理院等。

【16:30】今日新增971宗確診

本港今日新增971宗確診，當中477宗屬核酸陽性、494宗屬快測陽性個案。今日亦錄得76宗屬輸入個案。昨增1宗死亡個案。

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記者：TOPick 港聞組

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