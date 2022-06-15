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【燒味熱量】燒味近骨多醬極高脂　營養師：去皮走汁脂肪量減50%

保健美顏 17:35 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

燒味近骨多醬極高脂。營養師：去皮走汁脂肪量減50%。

燒味經常成爲市民外食之選，但常見如燒腩仔、燒鵝鴨、金沙骨等，外皮多油；再配搭醬汁，一餐的卡路里隨時爆燈。註冊營養師Vivian在Facebook專頁發文，舉例常見燒味卡路里及脂肪量，並提出幾項進食燒味時的要訣，避開卡路里陷阱。

最新影片：

常見燒味卡路里一覽：

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健康貼士：

1. 去皮去肥

大多數燒味例如油雞 、切雞 、燒鵝，都屬優質蛋白質，大部份脂肪都保留在皮。尤其是雞肉，普遍脂肪較低。如果去皮去肥，脂肪量會減半。例如：

  • 燒鵝去皮去肥，每件可以慳16卡。
  • 選瘦叉，脂肪量只有半肥瘦叉燒的三分之一。

2. 走薑蓉

薑蓉主要是油，一湯匙已經有86卡及9g脂肪。

3. 少汁 / 醬汁另上

燒味汁鈉含量普遍比較高，有時加入滾油，零卡路里脂肪上升。汁另上可更有效控制鹽分及脂肪。若跟從以上方案，選瘦叉燒走汁、白切雞去皮走薑蓉，每份也只是500-600kcal，也是外出飲食不錯的選擇。

4. 控制份量

坊間燒味飯一般都有兩碗至兩碗半飯，對於一般成年女士而言太多，建議少飯。

——————

內容獲「註冊營養師 Dietitian Vivian」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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