【全城集氣】11歲奕彤拆除人工心肺機脫離危險期　家屬感謝醫護：作出專業準確判斷

▲ 祝願奕彤早日康復。

本港11歲女童蕭奕彤曾接種第二針疫苗，3周後心口痛入住兒童醫院，確診出現心肌炎，要入住ICU，女童的姨姨不時在社交平台報告奕彤的情況，今日(15日)女童的姨姨透露奕彤病情獲得重大進展，帖文表示奕彤昨天已經告別了人工心肺機。

醫生由前天開始逐步調低度數，讓奕彤可以逐步減少對人工心肺機的依賴，甚至停機。而奕彤也通過了，所以在昨日下午約五時半順利完成拆除人工人肺機的手術，靠自己的小心臟努力的跳動著。經過一晚的觀察，一切指數回穩，脫離了危險期。雖然仍需要插喉協助呼吸，亦有些許隱憂，所以暫時未能喚醒她，但是這絕對是邁向康復的關鍵一步。

文中又感謝社會各界為蕭奕彤打氣：「謝謝大家一直以來打氣、關心以及慰問，在此更要衷心感謝醫護人員的默默耕耘，親手把她帶回來。」

感謝ICU醫生護士團隊



當中又感謝一眾醫護的專業判斷及專業醫術：「過程中，有很多抉擇都可以導致我們失去她，但感恩遇上專業的醫護人員。首先，在威爾斯急症室的醫生認真的看待奕彤的病情，執意要她住院進行不同的檢查。」

「之後，本來家人想把她轉到私家醫院以方便陪伴，卻有一位兒科醫生趕出來給予專業意見，鼓勵奕彤留下理由是心肌炎的病情可以在短時間內大幅度惡化，留在公院會有更好的支援。而事實的確在凌晨便急劇惡化。

「由清晨準備上救護車送往兒童醫院，卻又要折回進行搶救，並成功在鬼門關前把她攔下來。然後又趁短暫的穩定時間將她護送到更多配備的兒童醫院。謝謝你們在這些驚心動魄的時刻作出專業準確的判斷。接捧的兒童醫院深切治療部醫生護士團隊。」

照顧病患之餘，醫護還有照顧家屬的情緒：「團隊有很多很多位醫生合力為奕彤診斷，細心耐性地用淺白的語言向我們講解她的複雜的病情。他們快速準確的判斷，為她接駁上心肺機及時阻止了跌勢。他們總是醫者仁心，總照顧家屬脆弱的心情，既讓我們有心理準備，又讓我們繼續看見希望。病房外每天守候時，總會看見醫護在陪伴傷心的家屬，溫柔的安撫他們的焦慮。」

感謝各界關心

家人再度感謝醫療團隊：「醫生的專業的技術讓每次的手術順利完成，帶領奕彤逐步逐步跨過每個難關。團隊的醫生護士都金精火眼監察奕彤時刻的狀況，讓她每次衍生的問題都能及時處理。還有每位在醫院默默耕耘的工作人員辛勞付出。最後是每位為過奕彤禱告、唸經、集氣，為我們持續打氣的各位。你們的正念凝聚起來，讓我們看見奇蹟。復原之路仍很漫長，感謝各位的陪伴同行，我們定會繼續努力。謝謝大家連日關注，在再有重大進展時，再與各位分享。」

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編輯:王明芳