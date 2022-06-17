【Learning Curve】感恩粉絲陪走音樂路　洪嘉豪：不需以獎項證明自己作品

談起「院長」洪嘉豪，你會想起他是被稱為「林村嘉豪」、「洪嘉橙」 抑或是《及時行樂》、《窮小子》等歌曲？

無論是搞笑地亮相網上節目，抑或是深情地唱著自己的歌曲，以上提到的全都是構成嘉豪的板塊。正如他接受TOPick專訪時稱其首張實體專輯《Learning Curve》是收藏了一部份這數年來的自己，「這條路不是我孤身走來，是樂迷與我一起走過這段路。」

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「原來有這麼多人支持我」

專輯是歌手們最直接的產物，以記載著自己與歌曲團隊的心血結晶，不過已入行3年半的嘉豪直言：「我沒有一個出碟夢。」

話雖如此，首度推出公開發售實體專輯的他也感受良多：「當你向大家說準備推出專輯，然後構想碟名、拍照、設計、安排歌曲次序，再到粉絲表示期待，直至專輯真正面世，原來意義不在於唱片放進唱片機內，而是這張專輯是收藏了一部份這數年來的自己。」

嘉豪強調專輯也是屬於陪他一路走來的院友（粉絲稱呼），他對於專輯銷情理想感意想不到：「我真的不敢相信會有這麼多人會購買我的專輯，但又可能有一些隱藏院友。這次也開心原來有這麼多人支持我，也感到放鬆了！」

面對專輯經歷斷貨、加價，他笑著說：「未知道是否屬真實，可能是虛火。」

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院長的學習曲線

來到入行第3個年頭，回望過去在樂壇上的發展，嘉豪憶述重要事件：「在2018年（出道年），《掉進海的眼淚》MV有二百萬點擊，當時對於樂壇新人是無可能發生的事，所以我認為出道時是順利。」

後來在2019年時，他認為在種種因素影響下令他遇上低潮，然後慢慢反省、改善自己，再好好出發。

幸好，他在迷失過後迎來更好的發展：「《窮小子》的成績開始比較好，再加上2021年推出的《逆時車站》就是我的另一高峰，再配合緊接推出的《主角光環》，就讓大家認識我更多。」

▲ 入行3年半，洪嘉豪推出首張公開發售的實體專輯。（Instagram圖片）

無奈被認定曲風單一

情歌、K歌無疑是「街客」聽歌的選擇，也會是歌手比較受歡迎的作品。嘉豪表示曾被指「唱嚟唱去都係嗰啲歌」，他謂：「我也想做歐美曲風，只不過收獲未如理想，如果我這樣堅持的話，我的事業可能不可再行下去。」

他感到無奈：「其實我曾經嘗試過，不過大家沒有聽，或者其實大家根本就不喜歡那些歌。後來我調節一下自己的心態後，發現也是做自己喜歡的音樂便算了。」

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體諒網民壓力大

身爲公眾人物也避不過各方的評價，有人會說是訓練EQ，直認會在意批評的嘉豪也不是一味感到難過，他說：「批評你也是你有做得不好的地方，那就嘗試改善，看看會否令當初批評你的人看到你有轉變。」

當中令他印象深刻的留言是「黐軒仔做嘉賓」、「開騷又要黐MC」，看得通透的他說：「嘉賓其實就是事件中的配角，何解我是黐別人呢？本來嘉賓就是一個寄生在演唱會當中，對於被這樣形容感到不明白。但我也明白都市人生活壓力大，希望大家可好好發洩。」

▲ （Instagram圖片）

曾刻意隱瞞媽媽身份

除了被網民指「靠黐」，嘉豪媽媽曾任軒仔經理人也備受網民討論，也有指他正正因「識人」而順利成為歌手，他曾爲這個說法感到委屈。

他再次澄清：「在唱片公司與我簽約時，我才決定跟他們說清楚，交代媽媽以往是於這一行工作。我當初是刻意想『收埋』，不想因為媽媽的關係而獲得機會。」

嘉豪補充：「大家會在未了解清楚便下判斷，也是人之常情。但不要緊，有機會的話，我也會再解釋，希望大家知道事情並不是這樣。」

他再強調媽媽已離開了這一個圈子很多年，自己的所謂「得益」就只不過是與媽媽相識的工作人員會與他寒暄一番。

▲ （Instagram圖片）

媽媽反對入行？

嘉豪媽媽曾在娛樂圈打滾，看盡圈中百態，原來也不支持兒子加入娛樂圈。嘉豪分享媽媽的看法：「她是支持兒子，但她並不支持我加入娛樂圈，但既然我下了決定，她也只好支持。皆因她看到這一行的人無論成功與否也是不開心的，你成功就可賺很多錢，但付出了你的生活。」

父母當然著緊子女是否快樂、健康，當問到嘉豪自己現時是否感到快樂時，他笑說：「入行首兩年是感到心情一般，因為我對著別人時不是做一個真正的自己。後來，在2021年就可真正呈現自己搞笑的一面，我直程是對這一行重拾興趣，做自己真的很正！」

嘉豪指媽媽不時觀看他的搞笑節目片，也對於他的歌唱工作相當信任，他也不諱言：「如果我需要意見時，就會問她。」

▲ 嘉豪曾亮相Youtube Channel小薯茄的節目。 （Instagram圖片）

用半小時作曲

嘉豪在網上節目中展現幽默本色，其實他可化身成唱作才子﹐出道以來也曾嘗試過「曲詞編監」自己的歌曲，新碟當中更有5首歌曲「全包」。

他稱自己平日的創作靈感緣於自己、朋友的經歷，比較快完成作曲的有《掉進海的眼淚》、《活人鏢靶》、《救》，可以是快至半小時完成。問到「院長之選」時，他說：「我喜歡《謎之微笑》的曲，最喜歡的詞來自《我懂》。」

堅稱視獎項如浮雲的他，並不寄望衝擊唱作人獎，他淡然地說：「我做到自己想做的事就可以，愈來愈多人認識、喜歡我就可以，不需要以獎項來證明自己的作品。」

▲ （Instagram圖片）

「賦豪CP」再開騷

被粉絲捧為「賦豪CP」的嘉豪與MC（張天賦）年10月在旺角麥花臣舉行音樂會，叫好又叫座。平日已經不時「拍住上」的二人將於今年9月初於九展再開騷，相信又會掀起「搶飛」熱潮。

嘉豪先行預告：「今次的形式就好像是開派對，大家只要開心就可以。」他又笑稱平日與MC好像「死𡃁仔」：「碰面時又沒有說過正經事、打架﹐但玩音樂時就覺得很開心。」

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視陳蕾為知心好友

賦豪CP與同門的陳蕾（豹哥）被粉絲稱為「華納三寶」，嘉豪認為三人應該合體開騷，又不忘發揮搞笑本色：「但陳蕾的音樂也是『懶深奧』，可能會嫌我們低俗，有少少看不起我們，可能是她看不起我呢！」

他以豹哥來開玩笑，皆因豹哥是他在圈其中一位無所不談的好友，早在豹哥以獨立歌手身份時已認識，後來成為同門後就變得更熟落。

他笑說希望陳蕾給予他一個雙方合作的機會，同時爆料：「她聽過《謎之微笑》的demo，她說如果要推出不是由她作曲的專輯的話，就會唱這首歌。但她自己不爭氣，由我先用這首demo，可能我把demo賣給她，我就已經發達了！」

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寵粉指數爆燈

嘉豪稱「樂迷與我一起走過這段路」，他身體力行不時於歌迷Telegram聊天群組「上水」交流，而歌迷一直替他應援、安排出道紀念日Cafe，這種緊密的關係充滿著愛！

他語帶感恩地說：「我錫他們時，他們也錫我。我沒有所謂，大家聊天、開心就可以。有時在家中沒事做的話，就會與院友們聊天。其實不可以說是我與他們聊天，是我想找人與我聊天！」

他稱院友與自己的性格相同：「我是欠缺自信、仍在努力打拚，我發現這些性格也在我的粉絲當中出現，原來大家是想找一個與自己相同的人，去完成一些自己做不到的事。」

最後，這位寵粉暖男也揚言要靜待時機「對付」院友，「他們經常寸我，我也想寸他們。他們又會說我是小氣，我就想他們是否如我一樣小氣呢？我會找一個機會反擊，或許在演唱會當中。」

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髮型：Haysses Ip @HAiR

化妝：hongjai_makeup

服裝：ITeSHOP

記者：陳淑霖