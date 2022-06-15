【米線派對】譚仔推Souper Hero特別版NFT　擁有者可舉辦生日會+百日宴+婚禮

▲ 有興趣於譚仔舉行生日會或婚禮嗎？

譚仔上月公布進軍The Sandbox元宇宙，將於2022年6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」後，首輪及第二輪優先預售白名單火速爆滿，預售更錄得超額認購高達6倍。

今日（15日）正式宣布「Souper Hero」NFT項目正式展開第二階段，將於6月28日公開拍賣20個珍稀極罕的特別版NFT，成功競投者可享一年365碗免費兩餸米線（每日一碗），以及可於譚仔或三哥舉辦私人聚會 -「Souper米線派對」的機會。

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拍賣條件

參與是次公開拍賣的條件相當簡單，但凡於拍賣前成功持有譚仔NFT「Souper Hero」的擁有者，即可參與6月28日於官方交易平台Artzioneer舉行的公開拍賣，競投總數共20個的「Souper Hero 」特別版NFT，當中包括10個由本地漫畫家黃照達設計的「譚仔姐姐系列」，以及10個由甘小文設計的「三哥人物系列」。

譚仔「Souper Hero」特別版NFT的擁有者可於譚仔或三哥旗艦店，舉辦50人的「Souper米線派對」，並適宜任何類型的生日會、升職加薪慶祝派對、謝師宴、百日宴、Bridal shower、Bachelor Party、Farewell 或 Reunion，甚至結婚派對等各式活動。

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▲ （大會提供）

邀本地漫畫家設計

「Souper Hero」由四個系列組成，並誠邀本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計，包括：譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列。是次項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT，並於2022年6月19日公開發售，另有20個特別版NFT將於今於6月28日進行公開拍賣。

「Souper Hero」NFT定價非常親民，每個以慈善價港幣500元發售，更可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。

NFT擁有者獨享優惠

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會籍，更可免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖的NFT和其知識產權的專用特許權，以及參加獨家活動等。

作為「Souper Hero」NFT擁有者，更可於6月28日公開拍賣20枚珍稀極罕的特別版NFT，除了可與其他「Souper Hero」NFT擁有者一樣享有多重優惠，包括擁有譚仔或三哥的VIP會籍、頭像繪圖和其知識產權的擁有權及參加獨家活動等，還可額外獲得一年免費兩餸米線（每日一碗），以及尊享於私人聚餐包場的機會。

▲ （大會提供）

收益捐贈香港藝術中心

目前大多數NFT項目都以商業為主，但作為扎根香港的企業，譚仔國際放眼未來亦不忘履行企業責任，因此今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的【埋嚟學Out of the Cube】計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。

未來將有更多藝術家受邀加入【埋嚟學Out of the Cube】常規節目「Creator Grooming」，以提高他們的數碼藝術創作技能，支持本地藝術創作。