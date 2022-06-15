【被消失的凶案】邵美琪車婉婉Joe Junior狂背對白　陳靜無懼素顏上陣

▲ 邵美琪、車婉婉及Joe Junior（左起）。

由張兆輝（輝哥）、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超參演電影《被消失的凶案》，在昨晚（6月14日）假奧海城The Sky戲院舉行首映禮，編導兼老闆羅守耀與片中演員出席。當中洪天明因工作身處內地，遙遠祝福電影大賣。



由於片中各個角色關係環環緊扣，所以眾演員免劇透，在首映禮未有交代太多細節，反而分享在片場中鮮為人知的一面。

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被對白考起

其中有份調查這宗被消失的凶案的Maggie、婉婉及Joe Junior均表示被對白難到。

Maggie回憶道：「今次唔使體力勞動，但我要用兩日拍78頁對白，當中好多案情分析，好多資訊都係唔可以講錯，一Roll機就似考試，但一Cut機就似考官同你講，夠鐘Pens down，呢個感覺真係好難忘。」

婉婉也表示：「導演喺開拍之前突然加咗一堆對白俾我，當日我同輝哥同Joe哥要排排坐一齊背稿，感覺好似去咗自修室溫書一樣！不過呢啲都係大家齊人現場再同導演溝通嘅改動，係好事為部戲好。」

Joe Junior亦稱因為夜瞓，於現場再要背誦長長的對白，都有點頭暈。

▲ Dada與何華超。

何華超虐打Dada



至於在《被消失的凶案》中扮演夫妻的Dada及華超，都有不少難忘經歷。

Dada回憶說：「有一場佢叫言鳳萍快啲嚟，我都覺得驚，好入戲！同埋戲中我塊面因為成日俾華超虐打，搞到唔同位置都有小疤痕，但導演想自然啲，所以都係淺淺地，唔知大家睇戲時會唔會見到。」

至於華超，其角色經常虐打Dada，但在拍攝時倒是被毒打至受傷，他回憶說：「有幕就係俾林雪飾演嘅肥威嘅手下拳打腳踢，但意外落地嗰下令肋骨裂咗，休息咗陣唔想影響進度繼續拍攝，但到夜晚開始呼吸都痛，劇組即時送我入院至知裂咗肋骨，要休息一個月至可歸隊拍攝。」

片中講述華超飾演的刀疤勇被殺害，所以在查案過程中會談及他的被殺過程，導演為免傷及華超，特製1:1特製道具屍體。華超笑言像真程度極高：「見到佢個樣同我嘅相似程度都嚇一跳！大家睇戲時，可搵下邊一個shot係呢個假華超代替我演出。」