【死因研訊】菲傭離世死被裁定死於自然　裁判官促警查僱主

▲ 菲傭離世死被裁定死於自然，裁判官促警查僱主。（資料圖片）

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，死因庭日前展開聆訊。死因裁判官今早（15日）引導2男2女陪審團後，陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定死者死於自然，並對警方、勞工處、法庭作共7項建議，包括要求勞工處加入相關中介牌照考核制度等。死因裁判官指，死者僱主清楚死者離職理由，卻在警方口供上說出不同版本，影響調查方向，問題頗為嚴重，雖然死者僱主現已離港，但仍希望轉介警方調查。

陪審團今退庭商議約4小時後，一致裁定死者Leonita Quinto Arcillas（46歲）於2017年4月4日死於自然，且死因不詳。陪審團遂對警方、勞工處、法庭作共7項建議。

就對警方作出的建議：

*如事件涉及違規行為或人身傷亡，警方應即時向中介提取由勞工處《職業介紹所實務守則》所列舉、有關外傭一切的相關文件，例如合約、交往文件、資訊紀錄等，以備不時之需。*

*為母語並非本地語的人錄取口供時，警方應主動提供翻譯服務，並以書面形式記錄下來，從而作出相關安排。*

就對勞工處作出的建議：

*中介公司應就「職業介紹所實務守則」中列明之資料進行記錄及妥善保存，而保存期不得少於該僱傭合約之有效期。*

*所有關於外傭身體狀況紀錄及報告，包括但不限於驗身報告、醫療紀錄等，均應由僱主及外傭各自存檔，以需不時之需。*

*於發牌時可考慮加入相關牌照考核制度，以確保所有持牌中介，均對現行勞工及外籍傭工法例和權益，有足夠及正確的認知和資訊。*

*應製作一式三份的外傭入職清單範表，並要求中介於簽定合約時，向雙方清楚解釋其義務及權益，當中包括但不限於其投訴，及求助渠道等相關資訊，由雙方簽署確定，並交由僱主、傭工及中介保存。*

就對法庭作出的建議：

*建議法庭對中介及僱傭公司有否違反實務守則及本地法例作出調查。*

死因裁判官何俊堯隨後指，涉事中介或違反守則，要求轉交警方處理。死因裁判官又關注，死者僱主與死者有意見分歧，死者僱主亦清楚死者離職理由，卻在警方口供上說出不同版本，影響調查方向，問題頗為嚴重，雖然死者僱主現已離港，但仍希望轉介警方處理。

死因裁判官今早引導陪審團稱，有證供顯示死者於瑪嘉烈醫院離世，亦有證供顯示死者於送院前數小時已離世，陪審團可考慮死者死亡地點。至於就導致死因的疫病或傷害，當中唯一證據來自法醫及專家證人，但未有提及明確死因，似乎唯一答案是死因不詳。

死因裁判官續指，案件的證據不足，難以做到裁斷基礎，死者死因亦不明確。在細心考慮下，陪審團可就死亡結論，裁定死者死於自然或死因存疑。陪審團應先考慮死於自然後，再決定是否屬存疑裁決。

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記者：梁錦麟