【欺詐罪】理大承辦商前職員認欺詐55萬元採購訂單　案件押至本月底判刑

廉政公署早前落案起訴香港理工大學（理大）轄下香港專上學院一名承辦商前僱員，控告他隱瞞自己及母親於一間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司發出採購訂單，涉款共逾55萬元。被告今日（15日）在九龍城裁判法院承認控罪。案件押後至6月29日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。



被告梁家華46歲，康業服務有限公司（康業）前總維修工程師，承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。案情透露，康業案發時是香港專上學院的設施管理服務供應商。被告獲康業派駐該學院，擔任其紅磡灣及西九龍校園維修保養工程的主管。



被告獲香港專上學院委託提供採購服務，包括向供應商發出採購訂單和直接支付貨款。他工作時須遵守康業和香港專上學院的守則，以及申報利益衝突。被告2017年6月成立沐蘭貿易公司（沐蘭）。他母親2018年2月底成為該公司的獨資經營者。案發時被告是沐蘭銀行戶口的唯一簽署人。



2017年12月至2019年9月期間，香港專上學院向沐蘭發出54張直接採購訂單，而被告在所有涉及該等訂單的發票摘要中，均沒有披露自己或其母親在沐蘭的利益。被告於2019年1月底向三間供應商索取報價，以購買150套光管，沐蘭是其中一間供應商，報價最低。被告報稱在該採購中沒有利益衝突，並且建議接受沐蘭的報價。



理大因相信被告與沐蘭沒有利益衝突，遂批准上述54宗直接採購並向沐蘭發放貨款逾52萬元，以及委聘沐蘭以約三萬元採購150套光管。如康業和香港專上學院知道被告與沐蘭有利益衝突，便不會處理上述直接採購及光管採購工作。

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責任編輯：余思嵐

