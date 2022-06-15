【香港郵政】「中國共產黨成立一百周年」郵票銷售額達1200萬　這一款竟達4100萬？

▲ （香港郵政圖片）

香港郵政過去發行多款郵票，引來不少市民購買。在立法會上，署理民政事務局局長陳積志透露，過去五年，香港郵政共推出67套專題郵票，當中「中國共產黨成立一百周年」）的銷售額達1200萬元，而「李小龍——武藝傳承」及「金庸小說人物」的銷售額則最受歡迎，銷售額分別為4100萬元及2500萬元。

香港郵政在最近五年（2018年至2022年）發行的特別或紀念郵票主題一般可以分為八大類別，包括賀歲生肖郵票、年度盛事、與國家相關系列、與中國郵政和澳門郵電聯合發行的郵票、特區政府各類服務、兒童郵票、其他主題及「心思心意」郵票。

香港郵政表示，個別郵票銷售數量會受其主題、所發行的郵票種類以及面值等因素而受到不同的影響。在較受歡迎的郵票類別當中，賀歲生肖郵票的銷售額一般約二千至三千萬元；與國家相關系列的郵票的銷售額一般約六百萬元，個別受歡迎的郵票主題（如「中國共產黨成立一百周年」）的銷售額可達1200萬元；其他主題郵票的銷售額一般約600萬元，而個別特別受歡迎的與經典人物或小說有關的主題，例如「李小龍——武藝傳承」及「金庸小說人物」的銷售額則分別高達4100萬元及2500萬元。

在最近五年，香港郵政平均每年收到約60至70個關於郵票主題的建議，當中包括約20個由公眾人士提交的建議。郵票設計諮詢委員會接納不少由公眾人士提交的郵票主題建議，例如在兒童郵票有「棋樂無窮」及其他主題下有「金庸小說人物」、「老夫子」的郵票等。

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責任編輯：袁澍