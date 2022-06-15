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【污水檢測】荃灣朗逸峯及觀塘麗晶花園等污水陽性　當局派20萬快測包

社會 16:54 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(梁偉榮攝)

政府今日（15日）表示，荃灣、觀塘及灣仔污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

荃灣區 — 石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、朗逸峯、怡景園、寶雲滙、荃豐中心、華都中心、富華中心及碧堤半島

觀塘區 — 麗晶花園

灣仔區 — 嘉苑、嘉美閣、滿輝大廈、文華新邨、美麗邨、肇輝臺1號及肇輝臺8號、銀輝大廈、詩濤花園、肇輝臺花園、肇豐園、嘉裕閣、景麗苑、嘉岶薈、金輝大廈、秀樺閣、伊利莎伯大廈、駱克大廈、金禧大廈、華發大廈、維新大廈、海聯大廈、福基大廈、積福大廈、駱克大樓、特麗樓、基華樓、文石大廈、雅閣大廈、置景閣及駱克道427號

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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