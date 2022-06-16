最強「鮮」鋒！Electrolux變頻雙門雪櫃　自動控溫調濕 24/7食材常鮮

今時今日，對大多數家庭而言，選購雪櫃已不只是追求「夠凍」，還要夠纖細，貼合狹窄的廚房尺寸，更要容量大，可以放置大量食材和飲品，兼具智慧功能。幸好科技進步，現在很多雪櫃款式都能滿足大家的需要，就如Electrolux最近推出的UltimateTaste系列變頻雙門雪櫃，不單機身纖薄，而且設有自動控溫調濕功能，確保食材24/7保持新鮮，加上有下置式和上置式選擇，適合不同家庭，做到一「部」到位。

▲ UltimateTaste系列變頻雙門雪櫃機身窄小卻擁特大容量，適合不同家庭。

機身時尚纖巧僅543mm



香港人疲於奔命，為了省時，每次到街市及超級市場都會大手入貨，買足一星期份量「打爆」雪櫃。為此，Electrolux便推出全新UltimateTaste系列變頻雙門雪櫃，更備有下置式和上置式，北極銀色機身設計時尚纖巧，闊度僅有543毫米，配備310公升特大容量，即使在有限的廚房空間，也能滿足大家「打爆」雪櫃的要求。

▲ 內置保鮮不銹鋼托盤，肉類和海鮮可直接放上托盤，無須額外保鮮包裝。

食材置-2°C密封保鮮室免急凍



雪櫃最「爆」的重災區必定是冰格，內裡塞滿各種急凍食材、肉類、海鮮，每次烹調前都需要預留時間解凍，費時失事。所以UltimateTaste變頻雙門雪櫃便於冷藏室專設TasteSeal -2°C密封保鮮室，其設計減少溫度的變化，保持溫度在-2°C，讓肉類和海鮮在最佳狀態下保存長達7天而無需急凍，也能有效鎖住食物內的營養和保持水分含量達90%，保持新鮮，確保食材不會「凍傷」或變壞。加上內置保鮮不銹鋼托盤，食材無須額外用保鮮紙或食物盒存放，直接放上托盤保鮮即可，可拆式設計亦能保持潔淨衛生，非常方便。

▲ 水果和蔬菜放於自動控濕蔬果室能保持7天新鮮不變質。

自動控濕蔬果室助蔬果長「青」



除此之外，另設有TasteLockAuto自動控濕蔬果室，能自動調控蔬果格內的濕度，透過HDPE軟膜自動釋放多餘的水分，維持最佳濕度，讓水果和蔬菜等食材保持新鮮長達7 天，以防止食材變質。加上配備EvenTemp®均衡温度系統，使冷空氣均勻散布雪櫃每個角落，有效減少溫度波動，讓每層層架都可保持一致的溫度，延長食物的新鮮期。



雪櫃有異味怎麼辦？不用再放檸檬了，皆因UltimateTaste系列的雪櫃都能防菌淨味，特設TasteGuard防菌淨味系統，利用碳過濾器使雪櫃保持清新潔淨，同時避免強烈氣味影響其他食物的味道。而全新升級的NutriFresh™變頻壓縮機，能有效減少37%的能源消耗，既能保持食材新鮮又節能，運作時更寧靜及安心。近日有意換雪櫃的你，Electrolux的UltimateTaste系列絕對是不二之選。



（特約）