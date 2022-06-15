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【第五波疫情】衞生防護中心分開呈報輸入個案及本地個案　歐家榮：讓市民易了解疫情走勢

社會 17:02 2022/06/15

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衞生防護中心今日起更改公布確診數字方式，由以往的統一公布本港確診總數，改為分開公布本地個案及輸入個案。傳染病處首席醫生歐家榮表示，有關做法希望讓市民客易了解疫情走勢。

歐家榮公布今日本港新增971宗本地個案、76宗輸入個案，即本港今日新增1,047宗確診。歐家榮解釋，有關做法是昨天開始「優化」公布模式，主要是因為以往複雜細分的數字，令市民未必容易掌握疫情走勢，故希望將本地感染及輸入個案分開。本地感染反映本地情況，會再細分為核酸及快測。

至於輸入個案是外來情況，與入境政策有關，與多人來港及外圍情況有關，當局希望用一數字反映所佔的比例，讓市民清晰了解疫情實際情況，市民「加埋就知道總數」。

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記者：蘇文軒

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