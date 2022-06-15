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【新冠疫苗】再多1人離世前14日內曾打疫苗　1少年打針後胸痛現情況穩定

社會 17:03 2022/06/15

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( 陳靜儀攝) 。

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今日（15日）公布最新疫苗接種監測更新，截至6月12日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲47宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名13歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至6月12日晚上8時，本港市民合共接種了約1740萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約672萬名，當中包括93.6%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7659宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括112宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），其中一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名91歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘28宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：余思嵐

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