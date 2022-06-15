【示威活動】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　兩青年否認謀殺受審

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2019年11月，上水有示威活動，期間1名七旬清潔工人疑頭部被磚頭擊中，送院後身亡，涉案兩名青年早前被控謀殺及暴動等3項控罪，兩人今（15日）於高等法院否認控罪受審。控方今於開案陳詞中指，有閉路電視片段拍得兩名青年與他人一起投擲磚頭及手持鋸刀。

涉案兩名被告依次為劉子龍（19歲；無業）及陳彥廷（18歲；學生），兩人共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

控方今於開案陳詞中指，案發於2019年11月13日，兩名被告身處上水北區大會堂外的示威現場，有閉路電視拍得兩被告與其他人士投擲磚頭及手持鋸刀。

而涉案死者送院後被發現頭部有1處4厘米長的腫脹，當時死者已陷入昏迷，另外左肩亦有傷勢，最後死者於11月14日被宣告不治。

案中另一名傷者為61歲男子X，法庭早前頒下命令，禁止任何人披露X的身份，或任何可能披露其身份的資料。控方指X亦於事件中受傷，傷勢包括左眼被硬物擊中而流血，右上臂被斬傷等。

控方指警方於次被告手機中，擷取了次被告與其兄長之間的語音訊息，當中有人稱「今日你哋劈嗰個阿伯呢，後尾好似話生存渺茫，應該無得救。」以及「今日你哋咪斬咗個阿伯呢，佢生存渺茫。」

控方又指，首被告被捕時於警誡下表示「我唔知發生咩事，我喺現場有示威，我無掉死人同打人，我俾人打啫。」

案件明（16日）續審。

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記者：楊詠渝