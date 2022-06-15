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【港版C朗】香港靚仔足球員安永佳受網民關注　港紐混血兒身高190cm

娛樂 17:49 2022/06/15

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日前，亞洲盃外圍賽，香港隊兩戰兩勝，當中香港在第二場賽事以3:0擊敗柬埔寨，港足代表安永佳、孫銘謙及陳肇鈞各入一球。其中，現年25歲的安永佳因為外表俊朗受網民關注，更被封「港版C朗」。

現時效力香港超級聯賽球會傑志的安永佳為港紐混血兒，英文名Matthew Elliot。他於香港成長，中學讀加拿大國際學校，並已在傑志青年軍效力，至2015年赴美國留學入讀IMG Academy，而且1年後入舊金山大學並出戰美國大學聯賽。

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而且因為曾是傑志青年軍的一員，故此安永佳在假期時亦會回港隨傑志一隊操練。在2019年，安永佳大學畢業後回香港加盟傑志，由此展開職業球員生涯。此外，擁有紐西蘭護照的他亦曾隨紐西蘭U17操練備戰U17世界盃。

2020年10月25日，傑志迎戰標準流浪的菁英盃分組賽，為傑志出任中鋒的安永佳更完成職業生涯首個「帽子戲法」，助球隊大勝3球，此仗令他列2020至2021年香港超級聯賽射手榜第一名。

其實除當足球員外，身高190cm的他同時為模特兒，在其個人IG有不少靚相，早已吸引一粉絲，現在因為亞洲盃外圍賽，人氣更進一步急升。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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