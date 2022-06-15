【跳舞群組】灣仔Funky Dance課堂7人染疫　當局料休息飲水造成傳播

▲ 灣仔Hong Kong Funky Dance Centre。

灣仔Hong Kong Funky Dance Centre6月7日晚約上7時至9時的一個班別，有6名學生及1名導師檢測陽性，共有7個案，涉事中心會納強檢公告。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，當晚在17樓有一班學員上堂，一名導師最先發確診，其他學生陸續6月10日至11日出現病徵，當局在12、3日接到呈報，調查發現有聚集性。

有關處所昨日已列為強檢，暫未有新增個案，累計7宗個案，1名導師及6名學員，大部分學員已進行檢測。歐家榮續指，當晚跳Funky Dance，學員之間雖有保持距離，但課堂中間的休息時間5分鐘會脫口罩飲水，估計當中可能有傳染人士，造成傳播。

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記者：蘇文軒