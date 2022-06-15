【天氣不穩】天文台取消黃色暴雨警告　強陣風繼續吹襲香港【不斷更新】

▲ 本港地區今晚及明日天氣預測 多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。（資料圖片）

天文台今日（15日）表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及本港南面水域，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【21:00】

天文台在晚上9時40分取消黃色暴雨警告信號。

【21:00】

在下午8時55分，橫瀾島錄得每小時超過80公里的強陣風。

【20:00】

天文台預料，強陣風繼續吹襲香港，並提醒市民。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午8時正，大磨刀錄得每小時約70公里的強陣風。

【19:30】

天文台在下午7時30分發出黃色暴雨警告信號。

【17:55】

天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:25】

天文台在6月15日上午10時25分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日下午6時30分，預料大嶼山、新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。

天文台預測今晚及明日本港地區多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫介乎26至30度。吹和緩南至西南風，明日離岸風勢間中清勁。展望星期五短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。受偏南氣流影響，接近周末至下周初該區仍有驟雨。預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，本港天色好轉，天氣炎熱。

▲ 6月15日17:00 過去一小時雨量。

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責任編輯：余思嵐