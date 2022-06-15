【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港

▲ 阮兒多次演女同志角色，不諱言曾對同性動情。

荷蘭籍越中混血兒的藝人阮兒（Chloe）在TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》飾演譚凱琪助手，並對對方有種「扭曲的愛」，即使被呼喝兼怒摑，仍然忠心耿耿。

其中一場天台戲，阮兒情緒大爆發，以一臉憔悴妝容近鏡大特寫，上演黑化內心戲。可惜演技大發揮之餘，卻竟引來網民指其容貌比以前不同，被質疑整容。

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親解「整容」疑雲

阮兒接受TOPick專訪時提起報道，曾飽受生蛇之苦的她原來拍攝期間舊病復發，加上服用藥物令面部浮腫，她形容為「有史以來最病的一天」：「此劇沒人質疑我的演技，反而讚我演得好。唯一不開心就是走樣被質疑整容，我知當時狀態不好看，但不能因病而給自己藉口。」

最近在劇集《金宵大廈》系列、《鐵拳英雄》的演出較為紮實，戲路有發揮，對她來說心情既興奮但又太緊張，情緒起伏容易引發病情，即使飲食健康、早睡做運動，只要情緒不好便復發。

其生父因淋巴癌離世，受遺傳影響，阮兒每次生蛇多處淋巴都會阻塞，故令整個人似足發水麵包般腫脹。

▲ （陳國峰 攝）

險患抑鬱症

自認感情豐富、性格累事，比冷靜的人更難平伏情緒。她曾1年生蛇10多次，打足30次激光淡化疤痕，至今仍未完全消除，直言「起身照鏡就唔開心」：「生蛇令我感到恐懼，早前爆發第五波，我確診新冠肺炎，獨自留家抗疫一段時間。」

於是她做很多冥幫自己減壓：「瑜伽冥想可令身體柔軟，避免淋巴阻塞；另一種冥想是心理上，很多事件我都會問為甚麼，思想負面，接近抑鬱症的不好跡象。」

幸好她及早發現，在這段期間學懂跟自己相處，更了解自己。

▲ 阮兒險患抑鬱症，靠做冥想自救。（Instagram圖片）

近年不時犧牲美貌淡妝演出，阮兒坦言以前很介意，直罵自己戇居：「現在不會介意，年輕時真的好戇居，不會每個人都喜歡你。以前覺得有必要討好每一個人，但愈想就失去自己。」

當年以19歲之齡參選港姐，嫌娃娃裙不夠美而影響其表現。阮兒轉眼間快踏入35歲，由年少無知的小妹妹蛻變成為輕熟女，笑言如果可時光倒流，會對當年的阮兒說：「收聲阮兒！少說話多做事。」不過正正有經歷，才能演出有深度的角色。

不上鏡遭退出幕前

曾與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」，惜組合尚未推出唱片就因公司倒閉而遭解散，令她心灰意冷於2012年離巢重返故鄉荷蘭生活。

在2014年因TVB呼籲「舊人」回歸，捱多年終有成績。曾有不少人跟阮兒說「你唔適合幕前」，當中「真人靚過上鏡」此話對她來說非讚美而是打擊，連母親也直指她「唔上鏡」。

加上生蛇嚴重受情緒影響，開口勸她退出幕前返荷蘭：「去年開始向她提及疫情工作減少，加上生蛇兼確診新冠肺炎，她不想我獨自留港。」

「俾埋今年時間我」，這是她向母親許下承諾。阮兒坦言好愛香港，不論幕前或幕後都想留港工作：「荷蘭生活太寫意，擔心會成一條死魚。」

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曾對女生動情

繼《金宵大廈》演「SheShe戀」舞女大獲好評，今次再次演女同志更容易掌握。

除戲內，阮兒在現實中亦吸引同性戀者，尤其在荷蘭，曾在當地gay bar夜蒲被外籍美女追求：「我喜歡gay bar的氣氛，雖然男生數目多，但也有女生。我初時感受不到，以為外籍人士較為熱情，後來才知道是lesbian。我性格外向，很易跟她們熟稔。」

她還分享請女生「食檸檬」的經歷：「對方當時真的想吻下來！雖然我拒絕了，但她現在成為了我的好朋友。」鬼妹仔個性不諱言曾對女生動情，不介意亦接受同性戀：「對方跟我表白，我覺得跟她們一起感覺好safe，而且女生對女生十分了解，特別真誠和浪漫。」

▲ 與衛志豪拍拖3年分手收場。（Instagram圖片）

再見亦是朋友

阮兒入行後有兩段情最為人熟識，因加入TVB第21期藝員訓練班，與同期的楊明相知相愛，有傳因與楊明拍拖而被雪藏，二人戀情無疾而終。及後，因拍《幕後玩家》與衛志豪相戀，可是拍拖3年最後分手收場。

目前單身的阮兒對感情有新看法，自認適婚年齡不欲拍長拖：「不想浪費時間，我是反傳統的人，不排除閃婚。我沒有特定喜歡的類型，一切感覺為先，只要心地善良、對我媽好，相處融洽就足夠。」

劇中角色愛恨分明，現實中的她盼望跟舊愛再見亦是朋友：「有人說能做回朋友，即是不夠愛對方。但對我來說，就算曾經愛得深厚，沒了就沒了，我看得很透徹。」

記者：馮雪怡