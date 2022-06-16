【兒童飲食】一餐食6塊豬扒12隻雞翼兩碗飯　10歲肥妹成年後努力節食運動難彌補

▲ 父母宜規勸孩子從小注意適量飲食。

朋友在社交媒體展示自己在家下廚煮了九個菜，然後感慨地炫耀：「煮了五小時，我女兒不用十五分鐘就吃個碗底朝天，食量比我兩夫婦加起來還大，真是不知不覺長大了。」

「今天預備了二十四安士牛扒，否則兒子會投訴吃不飽！哈哈！」我看着這些「世姪」、「世姪女」，幼稚園時明明是英俊小生、美少女；到了小學初中，照片裏的他們身材雖高，卻明顯超重，靈氣盡失，已沒有兒時的魅力和氣質，不禁覺得可惜。

我以前是個肥妹。十歲之前，仍是身形標準的清秀小女孩。十歲後，身體膨脹速度堪比火箭發射，高度進展卻緩慢；於是，從臉蛋到腳趾頭，都圓得像氣球。我在小學發育時期，胃口是個無底深淵。九歲，一頓飯吃六塊豬扒、十二隻雞翼、兩碗飯，還有牛羊魚和湯等，胃飽滿頂到上喉嚨，仍感覺不足夠；而且還不知道甚麼原因，為自己的食量感到頗為自豪，可能覺得是長大了。結果十歲以後，就成了一個不折不扣的肥妹。做肥妹的各種難處，冷暖自知，懂的人就自然懂。即使成年後有所自覺，終此一生如何努力節食運動，也難以彌補年輕時狂吃所種下的惡果。

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然而九歲的孩子，哪裏懂得箇中嚴重性？如果，當年有人規勸我注意適量飲食，甚至嚴格監管我的飲食習慣，而不是在一旁「吶喊助威」，我總是覺得人生可能會有很大分別，至少青春期的路不會這般難走。老人家尤其愛說：「嘩，今天吃了三碗飯，比以前多吃一碗，真是好叻！」「小明長大了，獨自一人吃了雙份餐，簡直了不起！」「吃多點！吃多點！」「吃得最多那個就最叻！」我心想：「又不是連續三屆數學比賽冠軍。吃三碗飯，有甚麼值得好炫耀？」發育時期，誰不是食物黑洞？

坊間還有個缺乏理據的想法：「小時候胖，長大才有資本『拉高』。你看姜濤，童年多肥，現在又高又俊！」事實卻是相反。肥胖可能導致孩子提早發育，最終高度反而比正常人略遜一籌。姜濤的情況是萬中無一的，他一定是比常人有更大決心，付出了超乎想像的努力與犧牲，才達到今日的成果；這也是他受歡迎的原因之一。

寄語為人父母：吃得多，一點也不叻；忍得到口，方為人上人。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「吃得多不等於叻」

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撰文 : 許嫣