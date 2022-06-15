【勞僱關係】調查指8成僱主誤以為可解僱懷孕外傭　團體促中介公司提供正確資訊

▲ 8成僱主誤以為可解僱懷孕的外傭。

支援外傭及其孩子的慈善機構「融幼社」調查顯示，外傭一旦懷孕很有可能遭受非法解僱或被迫辭職。調查發現，僱主一方面非常倚賴外傭處理家務，另一方面卻對外傭懷孕的權益及保障缺乏了解，甚至對外傭懷孕持負面意見。融幼社敦促社會各界加強合作，制定出有效的解決方案，保障僱主及外傭的權益，讓其未出生的孩子獲享保護和尊重。

調查發現：

聘請外傭最主要是為了處理家務(93%)，照顧兒童(67%)及照顧長者(32%)，顯示僱主非常倚賴外傭協助家中事務；

絕大部分僱主透過僱傭中介公司尋找及招聘外傭(99%)，所有僱主均相信外傭若懷孕，僱傭中介公司應為僱主提供協助；

僱主對在勞工及性別歧視條例下外傭懷孕的保障缺乏了解，只有51%的受訪者知道外傭可放產假；

僱主對支持懷孕外傭的說法反應負面，相反對支持僱主的說法則反應正面。81%的受訪者不知道若僱主不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動；而84%的受訪者則表示，若外傭因懷孕而無法工作，他們可將外傭解僱；

66%的受訪僱主認為，非牟利機構對外傭的支援比對僱主多，同時缺乏相關規例支援僱主所需。

融幼社副行政總裁林慧雯表示：「調查結果確實令人擔憂，驅使我們更加堅守使命，繼續提高社會各持分者對外傭懷孕權益的認知，促進僱主與外傭之間的了解和坦誠溝通，並加強與僱傭中介公司的合作。就我們所見，儘管外傭懷孕受到法律保障，非法解僱的情況依然存在。我們必須竭力打破惡性循環，確保這些孩子的將來獲享保障。」

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融幼社研究及政策高級經理Radha Shah表示：「根據調查結果，我們建議為僱主提供負擔得起兼可行的市場方案，在照顧僱主家庭所需的同時，亦能確保懷孕外傭的工作受到保障。僱主反映若外傭懷孕，會依賴僱傭中介公司提供協助，我們建議為僱傭中介公司提供正確的資訊，有助他們為外傭和僱主提供正當的支援。最重要的是進一步加深社會對外傭懷孕保障的認知和了解。」

過去6年，融幼社平均每年為250名案主提供支援。當中約半數的個案因涉及與懷孕有關的勞資紛爭而向融幼社求助。機構一直致力於提供個案跟進、醫療支援、僱主調解及法律轉介等服務，為數以千計的外傭及其孩子的健康及未來提供適切的支援。融幼社亦透過網站及小冊子提供有關處理外傭懷孕的正確資訊，供僱主及僱傭中介公司參考。

這項調查在2020年進行，旨在了解僱主對外傭懷孕的意見以及對外傭懷孕保障的認知，在全港各區進行的街頭調查中，成功訪問了103位外傭僱主。

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責任編輯：王明芳