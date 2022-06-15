【新基建】將軍澳－藍田隧道今年通車　陳帆：屆時將軍澳隧道免費

▲ 將軍澳－藍田隧道今年通車。（資料圖片）

為了提供更便捷的道路往來將軍澳和觀塘以及東區海底隧道，並且讓將軍澳區內交通更加暢順，政府正緊密推展將軍澳－藍田隧道（將藍隧道），以及接駁其東面的將軍澳跨灣連接路的建造工程。運輸及房屋局局長陳帆在立法會回覆查詢時表示，將軍澳－藍田隧道今年通車，政府會隨即豁免將軍澳隧道的收費。

陳帆表示，目前將軍澳跨灣連接路所有主結構組件已經完成安裝，而將藍隧道的行政與通風大樓、隧道及多條橋樑的結構工程亦已大致完成。工程團隊現正全力推展其他相關後續工程，包括機電設備、通風與消防設施、連接道路、隔音屏障、交通管制及監察系統和公用設施等，以期兩個項目可以於今年內同步開通。

為配合將藍隧道日後啓用，運輸署正研究優化鄰近的專營巴士服務網絡，為市民提供更多便捷的公共交通服務選擇。舉例而言，運輸署經諮詢相關區議會後，已落實將會開辦一條經將藍隧道往來將軍澳康盛花園及大埔工業邨的新巴士路線。此外，運輸署亦正擬定更多行經將藍隧道的新巴士路線，並會在落實方案前，適時諮詢相關區議會。



陳表示，在將藍隧道開通後，運輸署會進一步檢視將軍澳區內道路及兩條隧道的實際交通情況、相關巴士路線的運作、將軍澳隧道轉車站的使用情況等相關因素，以探討將部分現行巴士路線分流至將藍隧道的可行性。在考慮合適的方案時，運輸署會審視個別巴士路線改道後能否節省乘客的乘車時間和對乘客的其他影響，並參考地區人士的意見。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍