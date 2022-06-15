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【第五波疫情】喉嚨痛叫救護車等39小時　今年首4月僅8成個案12分鐘到場

社會 17:43 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

本港第五波疫情高峰期間，消防處的救護服務嚴重超出負荷。保安局局長鄧炳強今日（15日）表示，在今年1月至4月期間，消防處共接獲216,989宗緊急救護召喚，當中79.42%的個案能在12分鐘目標召達時間內到場。

立法會議員黃俊碩在會議上提出救護車的調派質詢。鄧炳強指，由於第五波疫情肆虐，救護資源極其緊絀，為優先處理危急傷病者，消防處自2月22日開始為所有緊急救護召喚傷病者分類，為傷病者按各類傷病情況作出緩急輕重的分類，令危急傷病者可得到優先處理。

至於被分類為非嚴重的個案，消防處指，需要待有救護資源時才可盡快調派，期間，消防通訊中心人員會利用調派後指引電腦系統，向緊急救護召喚者提供全面和適切調派後指引，協助穩定傷病者傷勢或病情。由於緊急救護召喚數量開始回落，消防處在2022年3月16日起，已取消為緊急救護召喚傷病者分類。

另外數據顯示，緊急救護召喚數目在3月高峰期達59,935宗，到4月已回落至43,406宗。在2月及3月其中兩宗「緊急」救護召喚，救護車分別要39小時及36小時後才到達，而涉及的「緊急」救護召喚原因同是「喉嚨痛」。

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責任編輯：余思嵐

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