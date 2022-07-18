每位運動員離開賽場卸下運動服後，都有着不同的身份和人生目標。《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列請來黃浩聰（聰Sir），他不單是本地山界神人，跑過全球極地，同時亦是一位丈夫、爸爸及教練。在不同大賽中，聰Sir除了學到比賽以至人生規劃之道，對環境保育、回饋社會亦有新的感受。

熱愛大自然的聰Sir，大約11年前開始接觸越野跑，最初只是代朋友參加比賽，豈料一試便愛上這項運動。2018年，他完成納米比亞、戈壁、智利及南極四站，以三冠一亞的成績獲得「四大極地超馬巡迴賽」的總冠軍。去年，他更在環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）中以總成績第11名榮膺亞洲第1跑手。



靈活應變乃逆轉勝關鍵



「UTMB是我近年印象最深刻的賽事，因為它全程約172公里，途中攀升約1萬米，橫跨法國、瑞士及意大利一圈，所以前期的部署和訓練十分重要。」聰Sir補充指出，當賽事進入120公里階段時，突然遇到意料之外的大風雪，他甚至出現「雪盲」症狀，需要立即想辦法清洗眼睛，繼續賽事。

▲ 聰Sir在環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）中以總成績第11名完成，獲得男子組第10名及榮膺亞洲第1跑手。

作為越野跑手，靈活應變和堅持無疑是逆轉勝的關鍵。「越野跑的賽道乃千變萬化的大自然環境，所以對跑手來說，每場比賽都是新的挑戰，每次都要作出相應措施去應變。」他舉例表示，一般短程賽事可能需要數星期的時間作準備和特訓，至於像UTMB這種大型賽事，則可能需要花半年甚至一年時間作準備。



投資也需要體育精神



隨着個人在比賽中愈戰愈勇，聰Sir去年決定放下原來的消防員工作，全情投入越野跑的世界。「我在2007年成為消防員，其穩定的收入及作息安排，令我可以更好地規劃時間，兼顧體育事業。但隨着近年在賽事中陸續做出成績，我希望可以投放更多時間在越野跑上，爭取更好的表現。」他承認，跳出舒適圈的決定並不容易，所以事先經過周詳的考慮和計劃，包括積極儲蓄，養成投資習慣，增加被動收入。



「其實我在越野跑上學到的體育精神，同樣適用於理財投資。」聰Sir解釋，越野跑除了令他學會堅持，更明白到及早訂定目標和長線規劃的重要性。「只要有長線規劃，尋找合適的投資夥伴作定期投資，即使遇到無法控制的短期市場波動，也不會輕易影響投資情緒。」他表示無論是在比賽或是投資，都要做足功課，投資時應作多元化規劃，做好風險管理，令自己和家人無後顧之憂。

▲ 聰Sir表示無論是在比賽或是投資，都要做足功課，做好風險管理，令自己和家人無後顧之憂。

見證自然奇景 更希望為環境出一分力



聰Sir足跡遍佈全球，一路上親眼目睹自然奇景，亦見證着氣候變化加劇所帶來的影響。作為越野跑手，他亦希望從日常生活中減少二氧化碳排放，身體力行，為環保出一分力。投資方面，亦可以選擇一些提倡把環境、社會及管治(ESG)納入投資考量的有關產品。 除了可以帶來投資機遇及潛在收益，更可為可持續發展作出貢獻。



以生命影響生命回饋社會



儘管去年才展開全職運動員生涯，但聰Sir秉持其及早部署的想法，早已開始為退役後的生活作規劃。「我打算退役後轉投教練工作，培育更多相關人才，並以個人影響力把越野跑推廣予更多人。」他早前發起「跑無盡」計劃，於5天內跑遍全港各區，為400位年輕跑手籌款，用作資助參與跑步訓練，推動新生代運動員培訓，回饋社會。

▲ 聰Sir去年獲邀擔任香港青年協會「跑21」的培訓顧問，指導12名青少年挑戰124公里慈善長跑。

《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列還邀請了黃曉盈、蔡再懃、譚凱琳等多名本地職業運動員分享他們的比賽歷程、人生規劃，以及理財之道，萬勿錯過。



如果你想和聰Sir一樣，及早制定人生規劃，並為環境和社會出一分力，歡迎到摩根資產管理網站，了解更多理財及ESG投資資訊：https://bit.ly/3Noayop。



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（特約）