雙料議員劉業強初步確診　成首名中招行會成員

▲ 劉業強初步確診，已即時向行政會議秘書處、立法會秘書處及衛生署呈報。（資料圖片）

身為行政會議、立法會「雙料議員」，以及鄉議局主席的經民聯劉業強初步確診，成首名「中招」的行政會議員成員。他已即時向行政會議秘書處、立法會秘書處及衛生署呈報，並接受居家檢疫。

上周五，立法會紡織及製衣界議員陳祖恒快測呈陽性，在前一日的特首答問會中，全程坐其左側的劉業強都立即接受快測，結果為陰性。而昨日為本屆政府最後一次行會，據悉劉業強沒有出席會議。

劉業強今日在社交網站上表示，近期因應疫情有回升趨勢，上周亦有立法會議員確診，已經加強防疫措施，減少出席活動，並且每日作恒常的快速檢測，結果一直都是陰性，而為謹慎起見，就在昨日作核酸檢測，今日收到初步確診消息。

他已經要求，所有辦事處職員在家工作及儘快接受檢測，又呼籲市民盡快打第3針，做好個人防疫措施，外出前先做快速檢測。

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