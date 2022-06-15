【架構重組】立法會通過架構重組方案　張國鈞、麥美娟及孫東傳加入政府無投票

▲ 曾國衞指，決議案為落實架構重組的最後一項立法會程序。（梁偉榮攝）

立法會以77票贊成、1票反對、1票棄權通過政府架構方案，由現時三司十三局改為三司十五局，並增設3名副司長，7月1日起實施。

有傳加入下屆政府班子的民建聯張國鈞和工聯會麥美娟，均未有參與議案討論，並無投票。至於料出任創新科技及工業局長的選委會界議員孫東將，他亦沒有投票。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，決議案是為落實架構重組的最後一項立法會程序，讓有關法定職能轉移可以在7月1日生效，落實第6屆政府的新架構。

投下反對票的新思維狄志遠表示，支持政府架構改為3司15局，但對於設立3名副司長有保留，因為尚未了解副司長的職責範圍，以及如何與司長有明確分工，並且關注副司長可以如何在部門協調方面達致效果。

民建聯主席李慧琼表示，一直希望政府推動架構重組及行政改革，提升施政效能。她表示，對於動用接近1億元，增加多個政治委任官員及公務員職位，市民抱有很大期望，所以期望政府上任100天，要讓市民看到重大工作方面要有變革的決心及一步步解開社會深層次矛盾。

她建議，政府深入社區聆聽民意，並盡快駁斥虛假及錯誤的訊息，不只司局長及問責官員落區，部分制定政策的官員亦要定期落區或在網上與市民互動，聆聽質詢，增加官民溝通，並建立新型行政立法關係，尊重立法會憲制職能，加強與不同黨派的溝通。

另外，法律界林新強投下棄權票，早前在財委會上投下棄權票的選委界議員林智遠，今日則未有投票。

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記者：陳葆琳