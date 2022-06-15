【食用安全】奇異果標籤編號解碼　「9」字頭代表有機種植

奇異果含豐富維他命C以及纖維，有助排毒，深受不少民眾歡迎。但大家購買奇異果時，有否留意貼紙標籤？這個標籤其實是奇異果的「身份證」，能夠顯示出奇異果的種植方法，更能顯示它有否基因改造！

大家下次購買奇異果時，不妨看看標籤上號碼。Zespri奇異果公司曾接受TOPick訪問表示，標籤通常有4個數字，如果首位數是3或4，代表是傳統正常種植，有噴曬農藥或綜合肥料，用量都在規範範圍，但建議市民食用前都要洗乾淨。

奇異果標籤上在4位數前，會看到9-xxxx這類號碼，9字頭則是代表有機種植。市面上還會有8字開首的基因改造奇異果，而Zespri品牌的奇異果均不經基因改造。

標籤上亦可看到有「Green」及「Sungold」兩種，則代表奇異果的品種。前者代表青色奇異果，後者則是黃金奇異果。

揀奇異果時，可以留意表面絨毛是否整齊及完整無傷。最好選擇外皮散發自然光澤、沒有班點，蒂頭呈鮮嫩顏色的奇異果。金奇異果越大越甜，而青奇異果的甜度則要看擺放時間長短，可輕按奇異果頭尾及旁邊，如有彈性就代表已熟，會較甜。

黃金奇異果 VS 青色奇異果 邊款助排毒？

TOPick早前訪問過註冊營養師陳國賓，他指黃金奇異果的維他命C含量較青色奇異果多7成，兩者分別有130mg及65mg維他命C。吃兩個黃金奇異果，已等於吃3個綠色奇異果，對希望預防呼吸道疾病及護膚的人士，吃金奇異果較有效。

不過在於纖維含量方面，則是青色奇異果獲勝。陳國賓指，金奇異果食落較少「渣」，正正是因為纖維含量較少，只有青色奇異果一半。因此吃青色奇異果的排毒、通便及清腸胃效果更好。他續稱，兩種奇異果的熱量比其他生果為低，加上含有水果酵素，有助消化，營養價值相當高。

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責任編輯：羅嘉欣