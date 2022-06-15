【緊急呼籲】27歲女補習老師患白血病危在旦夕　一度肺積水血管阻塞急需骨髓移植

▲ 27歲的英文補習社老師阿恩患上白血病，目前急需進行骨髓移植。

27歲的英文補習社老師阿恩今年4月初身體不適，入院證實患上白血病，情況相當危殆需入ICU搶救，目前急需進行骨髓移植。阿恩受訪時提起家人及愛犬一度哽咽，希望有合適人士捐贈骨髓，直言「多一個人，多一個機會」。

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阿恩今年4月初發現身體不適，當時她有少許低燒、疲累感、左邊臉頰及頸部有少許痛楚，並有輕微咳嗽。由於阿恩當時身處內地工作，而疫情爆發下封城，令她拖延了一段時間才去求醫。

原本她以為是感冒引發的神經痛，直到13日入院接受抽血檢查，發現她的血白球指數比正常值超出100多倍，需即時留醫。當下她不想驚動家人，本來打算留在當地繼續觀察情形，惟在醫生數度建議下，她最終在當地解封當天回港。

阿恩獲醫院開發「懷疑急性白血病證明書」，剛返港即由救護車送入醫院分流站，經檢查隨即被送入ICU留醫，情況一度相當危殆，出現血管阻塞、肺炎、肺積水等狀況，全家人也曾一同前來探望她。

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在ICU留醫7天後，阿恩慶幸逃出鬼門關，連護士也向她表示是一個奇蹟。惟身體虛弱的她要花20多天才可下床洗澡，期間要用尿片及尿喉，皮膚、指甲亦變色。提到家人對自己的關心，阿恩感受到他們背後的壓力：

他們在你面前好像很堅強，背後很大壓力很難受。

阿恩坦言起初知悉病情時曾感到害怕，大哭了數晚。她表示自己患上的是骨髓性白血病，以及淋巴性白血病，體內其中一個基因多了染色體，屬基因突變，要接受化療抽骨髓，控制壞細胞在5%以下，才能作進一步鞏固性化療。惟至今她的體內壞細胞仍未能受控，目前尚在留院，檢查骨髓細胞。

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問到阿恩康復後最想做的事，她直言羨慕別人能有正常社交生活：

(自己)食蘋果都不可以，出街行都不行。現在看著街外人走來走去，都覺得有點奢侈。

醫生向阿恩表示，她的病情比較緊急，急需進行骨髓移植。而她的弟弟經配對後，僅得一半合適，如進行移植或會有排斥風險。有意捐贈骨髓人士可親臨「香港紅十字會輸血服務中心」捐血站辦理登記及驗血手續，成為骨髓捐贈者。詳情可【按此】。

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責任編輯：陳昊淋