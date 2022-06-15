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【食物安全】大埔林村花槽摘野菇進食　48歲女子腹脹下肢乏力求醫

社會 18:35 2022/06/15

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大埔林村花槽摘野菇進食，48歲女子腹脹下肢乏力求醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。

個案涉及一名48歲女病人，她6月14日在家進食菇類約半小時後，出現腹脹和下肢乏力徵狀，同日到北區醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。初步調查顯示，她於6月14日在大埔林村附近的花槽採摘所進食的野生菇類。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人表示，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

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記者：黃穎津

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