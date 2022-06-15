【快速測試】2區污水陽性當局派13.8萬快測包　涉沙田金獅花園二期、中西區高逸華軒等

▲ 2區污水陽性當局派13.8萬快測包，涉沙田金獅花園二期、中西區高逸華軒等。（政府新聞處）

因應沙田及中西區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（15日）表示，沙田民政事務處和中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約138,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑：

沙田區：景田苑、金獅花園第二期及隔田村

中西區：觀龍樓、嘉輝花園、高逸華軒、均益大廈第二期、新安大樓、翰林峰、兆禧閣、永興樓、富賢閣，以及厚和街、卑路乍街及科士街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津