【名校學霸】獲8間常春藤大學錄取頒獎學金　17歲辯論精英揀哈佛盼讀法律

▲ 美國一名17歲女高中生獲8間常春藤大學錄取。

美國8間常春藤大學都是世界著名學府，也是學生夢寐以求的升學目標。美國一名17歲女高中生獲得全部8間常春藤大學錄取，並頒發獎學金羅致這名精英，她最終決定入讀哈佛大學，並盼望將來修讀法律。

享負盛名的常春藤聯盟（Ivy League）由美國8間頂尖大學組成，包括哈佛大學（Harvard University）、普林斯頓大學（Princeton University）、哥倫比亞大學（Columbia University）、耶魯大學（Yale University）、賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）、布朗大學（Brown University）、康奈爾大學（Cornell University）及達特茅斯學院（Dartmouth College）。

最新影片︰

獲全部常春藤名校錄取

綜合外國傳媒報道，今年3月31日是「常春藤日」（Ivy Day），即常春藤聯盟公布大學錄取名單的日子，來自美國佛羅里達州的17歲高中女生Ashley Adirika申請報讀8間常春藤名校，結果一口氣獲得全部常春藤大學錄取。Ashley收到一封又一封錄取通知書，難以相信自己竟然「8連中」，有感︰

太超現實了！我的用功終於有回報，學校也看到了我的努力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

自2018年以來，任何一間常春藤大學的錄取率都不足12%，今年耶魯大學錄取率為4.5%，哥倫比亞大學錄取率則為3.7%。而哈佛大學錄取率更只有3.2%，是該校歷史上最低的錄取率。

Ashley是學校辯論隊成員，精於辯論的她令對手一見就怕，每個認識她的人都讚賞她的聰明才智。她對政策問題充滿興趣，最終選擇入讀哈佛大學，計劃秋天入學後主修政治，完成本科後，再攻讀法學院法律學系。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

感謝母親姊姊無私付出

Ashley於單親家庭長大，其母在30年前從尼日利亞移民到美國，獨力湊大5名子女。當她查看大學的錄取結果時，4個兄弟姊妹都包圍著她，為她成功獲錄取高興得尖叫起來。Ashley憶述因這些喜訊而哭了很多次，也對結果感到非常驚訝。

家人是Ashley最強大的後盾，尤其是媽媽和姊姊，姊姊曾放棄常春藤名校，選擇一間較就近的大學，只為方便照顧弟妹。她感謝生命中所有堅強的女性，灌輸她教育和努力的價值，她一直把握每個機會，只因「確保她們為我付出的犧牲不會白費」。

她還創辦了一個名為「Our Story Our Worth」（我們的故事，我們的價值）的組織，為有色人種的年輕女孩提供指導。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳