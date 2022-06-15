【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線

前TVB新聞主播、現為有線新聞副總經理的許方輝被網民在「大灣區國舅爺」報料指，他疑在上班時間「蛇王」，與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱互相攬住，男方並摸女方大腿。

有傳消息爆出後，有關人士已「被休假」。但大眾同時好奇女主角身份，於是網民「神探」上身，由女方所穿的粉紫色外套推測，女主角是同樣曾穿類似外套出鏡、有線新聞的新聞之花廖淑怡。

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不過廖淑怡接受媒體訪問，斬釘截鐵表明自己並非相中人，自己有男友並絕不會愛上與有婦之夫，與許方輝完全沒有私交，彼此不相熟，因此不明為何有此謠傳。

現年56歲的許方輝曾任職無綫新聞及亞視新聞，其妻陳佩琳為前亞視新聞助理採訪主任兼主播。

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曾與周嘉儀鬧桃色醜聞

在2013年3月，當時在TVB工作的許方輝與比自己年輕17歲的TVB主播周嘉儀鬧婚外情，被傳媒拍到二人在車廂內親暱，男方並上女方香閨的照片，事後二人一度被停職。

兩年後，周嘉儀離開新聞界轉投證券界，現為華盛證券市場部總監。

至於許方輝轉職幕後，及後升至TVB新聞副總經理，在2020年跳槽到有線新聞，任有線新聞及公共事務副總經理。