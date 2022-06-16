【隱形富豪】70歲李龍基曾擁4樓5車　人生歷盡起跌現有少妻相伴已無憾

▲ 李龍基經歷過人生起跌，體會健康無價。

現年70歲的李龍基，除有TVB「御用皇帝」之稱，近年因被指在大灣區擁有不少物業，而被封「隱形富豪」，加上比他年輕28歲歲的少妻曝光，李龍基在生活和投資心得都為人津津樂道。最近李龍基為演唱會展開宣傳時，就大方分享愛妻宣言及理財之道。

李龍基（基哥）將跟葉振棠、陳浩德於7月舉行《三生有幸》演唱會，本來預計在2019年底舉行，卻因疫關係順延至今。以往一年常在內地登台賺錢的李龍基，現在坦言幸好不用為搵食而開騷，就當放一個悠長年假。

基哥憶述：「以前試過在18個月內去足三次美國、澳洲、大馬表演，內地亦好多演出，北京、杭州、上海、廣東省去過登過，我又喜歡自駕遊，在橫店拍《深宮計》時，就一個人駕車四處玩，不過疫情後甚麼地方都去不了，雖然是有點不慣，閒來就在新界玩模型飛機，也是樂得消遙。」

▲ 李龍基今年70歲，但身體依然十分健康，中氣十足。（黃建輝攝）

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曾月賺24萬

李龍基在70年代初已出道，由年輕時組樂隊開始計，已經唱了超過50年。他是少年老成，20多歲已留小鬚子，原來有其原因。「當年讀完中學，曾經去過一間村校應徵老師，但校長說我樣子太後生故不請我，一氣下便留鬚扮成熟，後來當歌手後變了標記，便一直留著，連拍古裝劇都堅決不剃。」

他本來在酒廊唱英文歌，後簽約EMI成為歌手出中文碟，至於成為演員，卻是無心插柳。「記得當年要為麗的劇集《浣花洗劍錄》唱主題曲，監製蕭笙說可以借戲服我拍封面，可是他見到我古裝扮相後，就提議我可以在劇中客串，後來蕭笙和我都到了TVB，他拍《神鵰俠侶》時就找我演了中神通王重陽。」

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李龍基坦承，當年唱酒廊是他賺錢最風光的年代，一晚演出45分鐘，歌酬達1200元，已幾乎等如當時一般打工仔月薪，他試過一個月最高有24萬元收入，賺到錢便買樓、買車，高峰期同時擁有4層樓和5架名車。人生第一架法拉利，當時售價20餘萬，曾拿來拍攝唱片封面，但駕了幾個月，就覺保養太麻煩便賣掉。

做生意蝕大錢

然而，李龍基說自己錢來快也去得快，80年代他曾有感唱歌不能長久，便開始涉足做生意，可是因連番虧蝕，最後要賣車賣樓還債，最終得到教訓，明白到不是每個人都適合做生意，於是專心做回自己最擅長的演藝工作。

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在80、90年代李龍基拍了不少TVB劇，令他有不少登台機會，漸漸又儲到不少本錢。至於在內地開始買樓，自言只是因緣際會。「20多年前，我初在深圳買樓，1,300呎只賣80萬，付少少首期便可以，當時我都叫不少藝人朋友買，但他們不敢，現在樓價已翻了幾倍。」

有指李龍基在內地擁有7個物業，他沒直接承認，只笑言：「有幾間啫，冇咁誇張，其中一間在福田本是自住，但現在要通關才可以返去。」

說到置業心得，李龍基謙道剛好遇著內地發展步伐，並非有獨特眼光。「不過我只會在大城市買樓，二三線城市法制未健全，不敢冒險；另外，我也只會選有香港發展商參予的樓盤，比較有信心。」

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養生之道

70歲的李龍基，中氣十足，他坦言到了此年紀，生活和飲食崇尚簡單，平時做適量運動，保持充足睡眠。「最重要多喝水，我一起身便會煲一壺茶，可喝足一天，每日至少八杯水，有助新陳代謝。」

他年青時已不煙不酒，也是身體健康的原因。「我天生對酒敏感，一喝便出事，年青時試過開工前喝了一點點，臉上便出滿紅點，不能拍攝，所以從不喝酒。」

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李龍基當年唱酒廊，因為常要趕場導致食無定時，後來患膽石要做手術。「在醫院看到一些中風病人的慘況，從此明白人的健康比甚麼都重要。」

曾歷一段失敗婚姻的他，約廿年前認識了現任太太，雖然對方比他年輕28年，但情投意合，共伴至今，訪問時帶著太太，偶而眉目傳情，依然十分恩愛。

李龍基跟前妻所生的子女也時有見面，坦言人生至此，已沒太多遺憾。「特別這兩年疫情，跟太太相處時間更多，我帶著她一齊開工，閒時便去staycation，這年紀不再尋求刺激了，安安穩穩享受人生便好。」

記者：陳家昌