【珍惜生命】女子柴灣Y旅舍自殺亡　廉署證實為日前遭起訴康文署助理經理

▲ 柴灣青年廣場Y旅舍。(資料圖片)

柴灣道238號柴灣青年廣場Y旅舍發生自殺案，今日(15日)中午12時許警方接獲旅舍職員報案，指一名女子疑於旅舍內自殺。警員接報到場，發現一名41歲姓曾的女子倒臥在一房間內，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，相信女死者在旅館房間內自殺，正調查事件，死因有待驗屍後確定。

廉政公署發言人回應查詢證實，死者為早前被廉署落案起訴的康樂及文化事務署助理經理。廉署對事主離世深感惋惜，並向其家屬致深切慰問。由於警方正就其死因展開調查，廉署不宜作進一步評論。

廉署昨(14日)落案起訴一名康文署助理經理4項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」罪，指該名助理經理涉嫌使用虛假考勤紀錄報表，藉修改報表上顯示的上班時間，以掩飾她在疫情期間4個月內遲到共約30個小時。案件原訂明日(16日)在西九龍裁判法院答辯。

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記者：蘇文軒