  • 27°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節2022】P助與粉紅兔兔齊集MOKO新世紀廣場　限定夏祭造型精品+首發插畫和風Tee吸引粉絲

休閒消費 19:55 2022/06/15

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

MOKO新世紀廣場舉行「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」。（大會提供）

初夏來臨，P助與粉紅兔兔會為你帶來的夏日祭典！

P助與粉紅兔兔將會齊集MOKO新世紀廣場的「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」，各位忠粉萬勿錯過！

【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力

最新影片：黃婉華專訪

由日本插畫家Kanahei創作的小動物P助與粉紅兔兔，首次以全新的和風浴衣造型現身於市集，它們更化身為打卡裝置與各位暢遊夏祭，當中3米高的粉紅兔兔裝置必定俘虜一眾粉絲。

同場設有期間限定店，售賣多款會場限定的夏祭造型精品和首次開賣的插畫和風Tee。

【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」

（大會提供）

此外，還有山下菓子夏祭甜品，粉絲們可一邊搜購獨家發售甜點，一邊於場內市集購買人氣美食。

MOKO更於父親節期間貼心推出「旺角一日遊」提案，讓各位孝順子女陪爸爸到旺角花墟買花，再到MOKO消費換領60%贈券回贈及以積分換領限量滋味福袋，為爸爸獻上小驚喜。

Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集正式開催！（大會提供）

Kanahei's small animals夏日國際美食及精品市集
日期：即日起至6月26日
時間：早上11時至晚上9時
地點：商場MTR樓層中庭及1樓

錫爸爸滋味福袋
換領日期：6月17日起至換完即止
換領方式：於The Point手機應用程式「獎賞」頁面憑20,000積分換領福袋一個

P助與粉紅兔兔期間限定店。（大會提供）

「好賞同樂」三重賞換領詳情
換領日期：即日起至6月30日
換領時間：早上10時至晚上10時
換領地點：商場1樓 顧客服務中心
內容：顧客出示旺角花墟的發票/花及於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，即送HK$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point 消費積分。（名額共500份，先到先得，換完即止）

相關文章

【2022父親節】The Hari酒店兩餐廳限定父親節晚餐　日式意式任擇給爸爸一個驚喜【內附連結】
11:37 2022/06/14
【2022父親節】The Hari酒店兩餐廳限定父親節晚餐　日式意式任擇給爸爸一個驚喜【內附連結】
【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」
13:10 2022/06/14
【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」
【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力
20:00 2022/06/13
【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力

你可能感興趣

【2022父親節】The Hari酒店兩餐廳限定父親節晚餐　日式意式任擇給爸爸一個驚喜【內附連結】
11:37 2022/06/14
【2022父親節】The Hari酒店兩餐廳限定父親節晚餐　日式意式任擇給爸爸一個驚喜【內附連結】
【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」
13:10 2022/06/14
【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」
【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力
20:00 2022/06/13
【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力
父親節 親子活動 Moko 商場

最高瀏覽

【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
17:44 2022/06/14
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
今日 10:57
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長