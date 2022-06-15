【父親節2022】P助與粉紅兔兔齊集MOKO新世紀廣場　限定夏祭造型精品+首發插畫和風Tee吸引粉絲

▲ MOKO新世紀廣場舉行「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」。（大會提供）

初夏來臨，P助與粉紅兔兔會為你帶來的夏日祭典！

P助與粉紅兔兔將會齊集MOKO新世紀廣場的「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」，各位忠粉萬勿錯過！

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由日本插畫家Kanahei創作的小動物P助與粉紅兔兔，首次以全新的和風浴衣造型現身於市集，它們更化身為打卡裝置與各位暢遊夏祭，當中3米高的粉紅兔兔裝置必定俘虜一眾粉絲。

同場設有期間限定店，售賣多款會場限定的夏祭造型精品和首次開賣的插畫和風Tee。

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▲ （大會提供）

此外，還有山下菓子夏祭甜品，粉絲們可一邊搜購獨家發售甜點，一邊於場內市集購買人氣美食。

MOKO更於父親節期間貼心推出「旺角一日遊」提案，讓各位孝順子女陪爸爸到旺角花墟買花，再到MOKO消費換領60%贈券回贈及以積分換領限量滋味福袋，為爸爸獻上小驚喜。

▲ Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集正式開催！（大會提供）

Kanahei's small animals夏日國際美食及精品市集

日期：即日起至6月26日

時間：早上11時至晚上9時

地點：商場MTR樓層中庭及1樓

錫爸爸滋味福袋

換領日期：6月17日起至換完即止

換領方式：於The Point手機應用程式「獎賞」頁面憑20,000積分換領福袋一個

▲ P助與粉紅兔兔期間限定店。（大會提供）

「好賞同樂」三重賞換領詳情

換領日期：即日起至6月30日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：商場1樓 顧客服務中心

內容：顧客出示旺角花墟的發票/花及於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，即送HK$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point 消費積分。（名額共500份，先到先得，換完即止）