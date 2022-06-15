【劍擊亞錦賽】煞科日男花團體賽港隊奪銅　港隊攬2金1銀4銅創佳績

▲ 香港男子花劍隊在團體賽奪得銅牌。(FIE)

在韓國首爾舉行的劍擊亞洲劍擊錦標賽今日（15日）最後一日賽事，男子花劍的團體賽中，港隊在四強賽以42：45不敵韓國，僅奪得銅牌，但仍創下香港隊隊史歷屆賽事最佳成績。

港隊男花由張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及楊子加組成，以種子身份直入八強，淘汰澳洲晉級後在四強面對東道主韓國，最終以42:45不敵韓國，在賽事雙銅牌賽制下奪得一面銅牌。同日亦有女子佩劍團體賽，港隊女佩則以第7名完成賽事。

總結賽事，港隊於今屆亞錦賽共取得2金、1銀、4銅佳績，其中男子花劍個人賽張家朗及蔡俊彥勇奪金牌及銅牌；女子重劍個人賽江旻憓及陳渭泠亦贏得金牌及銅牌。

此外，香港劍擊總會亦公布世錦賽名單，港隊在完成亞錦賽後，將積極備戰下月在埃及開羅舉行的世錦賽。

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記者：蘇文軒