【公民科】通識教師聯會斷莊及面臨殺科　下月召開會員大會議決解散

▲ 通識教育教師聯會將於7月中召開特別會員大會，議決解散聯會。（聯會網頁截圖）

有份協助教育局籌備開辦新高中通識科、成立17年的通識教育教師聯會，隨著幹事會去年起「斷莊」，以及通識科正被公民與社會發展科逐步取代，聯會臨時行政委員會將於下月召開特別會員大會，議決解散聯會及討論善後工作。

通識教育教師聯會早於2005年成立，在新高中通識科於2009年開始推行前，已有份協助教育局籌備開科，為目前針對通識科發展的兩個主要業界專業組織之一，在通識科推行期間，以及當局前年宣布通識科改革，亦曾多次發表專業意見。而公民科在去年9月起在中四級推行，並將於明年9月全面取代通識科。

聯會幹事會每兩年換屆，惟自去年初已經「斷莊」，聯會臨時行政委員會昨日（14日）向會員發電郵，通知原定每年初召開的會員大會，因疫情關係延期，有見近日疫情漸趨穩定，決定於7月16日召開一次特別會員大會，主要議程為議決解散聯會及討論善後工作。

按通識教師聯會會章，如須解散，須由幹事會或最少20名會員聯名要求，並於會員大會提出動議，動議須得全體會員大會出席人數三分之二或以上同意方能通過。聯會如有剩餘資產，則由會員大會決定處理方法，惟不得由會員均分。

身兼聯會上屆幹事、現任臨政主席羅潔玲向TOPick表示，聯會現時仍有約300多名會員，惟面對幹事會「斷莊」，現時只由臨政維持基本運作，加上通識「殺科」，故臨政計劃在是次特別會員大會上，議決解散聯會安排。

她指聯會有申請社團註冊，解散程序亦需時研究，強調會按程序處理，包括在大會上詢問會員如何處理聯會儲備，主要來自過去收到的會費，形容「數目唔係好龐大」，但仍需向會員交代；她亦希望該會會員資料，能夠隨著會員解散後銷毀。

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記者：馮琪雅