【洗黑錢】海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案　拘51歲找換店女職員

▲ 海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案，拘51歲找換店女職員。（資料圖片）

香港海關今日（15日）採取執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，並拘捕一名懷疑涉案女子。她涉嫌自2018年起，利用多個本港不同銀行的個人帳戶處理共約3.5億元的不明來歷款項。

海關人員根據情報鎖定一名本地人士，發現其背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑該名人士利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。

經深入調查後，海關人員今日突擊搜查2個住宅單位和1間持牌找換店，檢取1部手提電話和4張銀行卡，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕一名51歲女子。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

海關提醒市民，利用個人銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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記者：黃穎津