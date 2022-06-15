  • 27°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 20:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洗黑錢】海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案　拘51歲找換店女職員

社會 20:06 2022/06/15

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案，拘51歲找換店女職員。（資料圖片）

香港海關今日（15日）採取執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，並拘捕一名懷疑涉案女子。她涉嫌自2018年起，利用多個本港不同銀行的個人帳戶處理共約3.5億元的不明來歷款項。

海關人員根據情報鎖定一名本地人士，發現其背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑該名人士利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。

經深入調查後，海關人員今日突擊搜查2個住宅單位和1間持牌找換店，檢取1部手提電話和4張銀行卡，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕一名51歲女子。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

海關提醒市民，利用個人銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【非法集結】打鼓嶺喝令地盤工人停止工作　9人涉非法集結被捕
今日 13:20
【非法集結】打鼓嶺喝令地盤工人停止工作　9人涉非法集結被捕
【企圖自殺】大欖懲教所52歲男囚床單上吊　懲教人員及時發現送院搶救
今日 14:39
【企圖自殺】大欖懲教所52歲男囚床單上吊　懲教人員及時發現送院搶救
【體內藏毒】44歲還押漢企圖偷運毒入收押所　體內藏5粒膠紙包裝毒品
今日 15:58
【體內藏毒】44歲還押漢企圖偷運毒入收押所　體內藏5粒膠紙包裝毒品
【死因研訊】菲傭離世死被裁定死於自然　裁判官促警查僱主
今日 16:22
【死因研訊】菲傭離世死被裁定死於自然　裁判官促警查僱主
【珍惜生命】女子柴灣Y旅舍自殺亡　廉署證實為日前遭起訴康文署助理經理
今日 19:31
【珍惜生命】女子柴灣Y旅舍自殺亡　廉署證實為日前遭起訴康文署助理經理

你可能感興趣

【非法集結】打鼓嶺喝令地盤工人停止工作　9人涉非法集結被捕
今日 13:20
【非法集結】打鼓嶺喝令地盤工人停止工作　9人涉非法集結被捕
【企圖自殺】大欖懲教所52歲男囚床單上吊　懲教人員及時發現送院搶救
今日 14:39
【企圖自殺】大欖懲教所52歲男囚床單上吊　懲教人員及時發現送院搶救
【體內藏毒】44歲還押漢企圖偷運毒入收押所　體內藏5粒膠紙包裝毒品
今日 15:58
【體內藏毒】44歲還押漢企圖偷運毒入收押所　體內藏5粒膠紙包裝毒品
罪案 洗黑錢 罪行 海關 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
17:44 2022/06/14
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
今日 10:57
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長