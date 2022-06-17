【聽楓的歌】《失戀姐》100集達成推出咖啡Box Set　江慧楓：好的壞的也多謝你

▲ 商台DJ江慧楓（Venus）推出咖啡Box Set紀念《失戀姐》100 集企劃。

一次失戀令商台DJ「飛機」江慧楓（Venus）過了一段很不簡單的經歷，同時勾起其好奇心，令她很想知道其他人是如何捱過失戀期。由江慧楓主持的雷霆 881節目《聽楓的歌》之前推出《失戀姐》100 集企劃，以不記名方式由當事人親自分享他們的戀愛失敗故事。

為了慶祝《失戀姐》100集的誕生，江慧楓與精品咖啡店及陶瓷師聯乘合作，推出咖啡Box Set，盒內包含自家製的咖啡掛耳包、手造陶瓷咖啡杯子、手繪插圖，盛載着令人揪心難忘的失戀故事。

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《失戀姐》的誕生

江慧楓於第3次拍拖時發覺另一半待自己很差，於是便向對方提出分手。同時，她決定於《聽楓的歌》內增添名為《失戀姐》的環節，由2020年3月31日至今年3月22日共100集內容，包括求愛失敗、和平分手、出軌、第三者、家人反對、性別差異等各種形式的失戀故事。

做節目一段時間後，江慧楓開始覺得失戀並非一件不好的事情，「遇上一個很差的人，這也是成長的過程。即使分手時很不開心，在一起時擁有過的時間都是寶貴、開心的。失戀是沒有絕對的傷心。」

她續指：「跟不同的人拍拖都是認識自己多一層，同時亦認識到這世界有不同種類的人。有些人可能會不措一切、不理代價對你好，有一些人卻是偏偏你放了很多情感在他身上時，然後對方都是會很厚面皮地將你置諸不顧，糟蹋你的好意。」

聽畢這麼多失戀故事後，江慧楓有感而發：「最常見的失戀原因是出軌。我參透不到是一段關係中要愛對方多些還是愛自己多些，當中的平衡該如何拿捏。」

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最深刻的故事

其中，最令江慧楓印象深刻的是一位女生的故事，「她在一個場合內遇上一個男生，對方很照顧她，即使住的地方相隔很遠，但每次也送她回家，關係就是差一半便可在一起，但等不到對方開口。女生決定問他『我們現在是怎樣？』男生掙扎了很久後跟她說『我不想隱瞞你，其實我有個小朋友。』女生覺得他告訴她便可去解決，並以為這事已解決。」

她指女生後來被男生本來的女友致電來叫她別再找他，「那位女朋友認為是她搶去了其男朋友，在電話內說了很多不好的說話。原來女生是有精神病，因為男生在陪伴她的這段時間幫助了她很多。」

這段經歷令女生的病情變得更嚴重，並以喝酒的方式去治療病情，荒廢自己的生活。

▲ 《聽楓的歌》之前推出〈失戀姐〉100 集企劃。

Be Proud

幸好，女生漸漸擺脫情傷，在手上紋了Be Proud，提醒她別再怪責自己，要相信自己才可繼續下去。

江慧楓指：「女生後來遇上了另一位男朋友，病情亦漸漸地好過來。我第一次聽別人的故事聽到哭，我問她可否擁抱她，因為這是一個很不容易的過程。」她續說：「她可能僅用了3分鐘便說畢，但這段難捱的過程是如何走過，而且決定寫Be Proud這個字需要鼓起多大的勇氣才能消化。」

女生最終有幸福美滿的結局，江慧楓透露：「約大半年後，她告知我她要結婚了，問我介不介意來與她拍照。我很開心聽了她的故事後知道她很好，我去了她的婚禮。她要移民去外國，我將咖啡卡寄給她，這對她來說是一個很好放下的機會。」

江慧楓有感而發：「原來《失戀姐》是一個積陰德的過程來，我幫助了很多不同的人，釋懷了她們的故事。首先是透過她如何去想這個故事，到了她真的說出口，再於電台內聽到自己的故事。對她們來說是一個消化的過程，然後我便覺得我可能都是有份令她心情好點、病情好點的一個人，所以這是我最記得的故事。」

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相信彼此

「兩個人一直走下去最需要的是相信。」江慧楓說。

她指：「如果一個人選擇不相信自己，也不能成就一段好的關係。當然你不相信對方便更加不可以，因為我在愛情關係上是一個很爽直的人，要說清楚，經個數段關係之後都知道拖泥帶水是沒幫助的。我會直接說我不相信你。」

她覺得自己是一個不好的女朋友，「我是一個很保護自己的人，仍然在學習。有想過結婚，因為現在都很穩定，但有很多問題如大環境、經濟問題，討論的時候永遠也是多姿多彩、開心，幻想從來都是最美好，但跟對方吵架時便會想是不是他呢？是不是下一個就不會吵架呢？最重要是有個合適的人陪伴在身邊。」

現正拍第四次拖的她也對結婚有憧憬，「我不是不婚主義，我也相信那張紙的，有了那張紙是較難離開。只是我覺得儀式感比較重要，我是追求儀式感的人。」

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盛載回甘故事

《失戀姐》100 集企劃最終達成！江慧楓決定推出咖啡Box Set去紀念它，「自己的失戀經歷跟咖啡有很大關係，我會喝咖啡是因為我前度，覺得是一件很重要的物件。Box Set內的所有物品都是不平滑、不舒服，都是有質感的，因為每段關係也不是絕對100%開心。」

除了陶瓷家和咖啡師外，她邀得903的DJ阿強助畫了100幅插圖，當中包括她的Logo及介紹卡，從100個故事裡挑選出100句令人揪心難忘的一句話再配上插圖、咖啡掛耳包和手造陶瓷咖啡杯子，成就這個紀念套裝。

第100集的故事亦是江慧楓的失戀故事，她希望事過境遷後再跟人分享時的感覺是自然而回甘，「好的、壞的，也多謝你陪我走過這段路。」

場地：Oma Specialty Coffee

記者：梁樂欣