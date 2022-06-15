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【刷單騙案】39歲女子墮刷單騙案　損失逾63萬元

社會 21:11 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

39歲女子墮刷單騙案，損失逾63萬元。（資料圖片）

再有人墮刷單騙案。警方今日（15日）中午約12時，接獲一名39歲姓李女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。

初步調查顯示，受害人遂按指示將合共639,691元存入對方指定的4個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。

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記者：黃穎津

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