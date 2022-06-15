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【活化建築】景賢里活化後將提供萬元一圍私房茶　普洱下午茶價格與酒店睇齊

社會 21:15 2022/06/15

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法定古蹟景賢里即將活化，惟宅內傢俱均要歸還原業主。（陳國峰攝）

發展局周二公布第六期歷史建築夥伴計劃結果，備受關注的半山景賢里，日後將由智庫天大研究院活化成「景賢里˙養生殿」，推廣中醫藥和普洱茶文化。研究院負責人昨表示，景賢里護養費用高，加上要提供免費導賞服務，有必要開源，包括提供1萬元一圍的私房菜晚宴，長遠達自負營虧。

景賢里過去15年經歷煞停拆卸、換地、流標後，這幢豪宅群中的紅牆綠瓦，終在周二公布活化方案。負責活化的智庫天大研究院，將聯同國際普洱茶協會有限公司、中醫藥（全球）促進會有限公司，將景賢里活化成「景賢里˙養生殿」，推廣中醫藥和普洱茶文化，料2027年落成營運。

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天大研究院主任吳文華昨分享活化方案，指出景賢里建築護養費用高昂，整體年均開支料達3,000萬，所以活化後設3大營收項目，包括每晚最多2圍，每圍收費1萬元的中草藥私房菜晚宴、人均逾300元的普洱下午茶、以及瑜伽和打坐課程；以上項目均需事先預約。吳文華解釋，以上3個項目的收益，將用以護養景賢里，以及補貼免費和低價服務，以達至收支平衡。

至於公眾參與的部分，研究院計劃除逢周一休館外，逢周二至周四上午安排學校導賞團，逢周五至周日上午安排公眾導賞團，每次最多接受30人預約，避免宅內人數眾多。如公眾想即興參觀，只能光顧大宅外的「學茶坊」，並付100元品茶，惟不能進入大宅內參觀。研究院預計，開放後每日可接待200至300人到訪。

計劃中有不少改建及加建工程，包括會在入口游泳池加裝升降機、將二樓廚房位置改建成升降機、後院廁所改建成廚房、在草坪新建一座單層建築作「學茶坊」等。

另外，由於宅內傢俱屬原業主所有，研究院未來會將宅內傢俱歸還，暫時去向未明。

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記者：陳梓蔚

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