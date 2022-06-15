【謀殺案】旺角謀殺案再多1男1女被捕明日提堂　至今共12人落網

▲ 旺角謀殺案再多1男1女被捕明日提堂，至今共12人落網。（資料圖片）

上月一對情侶到旺角賭檔追債遭多人襲擊，男子送院後證實死亡。警方今日（15日）就案件再拘捕2名男女，至今共12人被捕。

警方今日在九龍城拘捕該兩名50歲男子及51歲女子，他們涉嫌與5月27日在旺角發生的一宗謀殺案有關，案中一名46歲男子死亡。50歲男子被暫控一項謀殺罪，51歲女子則被暫控一項串謀意圖傷人罪。案件將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。

警方早前已就此案拘捕另外8男2女，其中6男1女，年齡介乎20至37歲，已被暫控合共一項謀殺罪；一名30歲男子則已被暫控一項串謀意圖傷人罪；一名34歲女子及一名58歲男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

西九龍總區重案組繼續積極調查案件，警方不排除稍後有更多人被捕。

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記者：黃穎津