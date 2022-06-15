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【強制檢測】35處地點納入強檢公告　涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等【附名單】

社會 21:32 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

35處地點納入強檢公告，涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等。（譚以諾攝）

政府今晚（15日）公布將35處納入強制檢測公告，當中包括8間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月16日或17日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：

有關指明地點（6月9日至6月15日期間曾身處超過兩小時）：

  • 大圍顯徑邨顯揚樓
  • 元朗 Grand Yoho 8 座
  • 天水圍天頌苑頌亭閣
  • 屯門悅湖山莊 6 座
  • 屯門新屯門中心 9 座
  • 北角天后廟道 43-45 號景愉居
  • 尖沙咀君臨天下 3 座
  • 尖沙咀漾日居 2 座
  • 西營盤高街 124-126 號紹德樓
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 旺角園藝街 4-8 號寶田大廈 1 座
  • 東涌映灣園映濤軒 6 座
  • 東涌映灣園賞濤軒 3 座
  • 東涌逸東（二）邨勤逸樓
  • 油塘油塘邨貴塘樓
  • 長沙灣海麗邨海晴樓
  • 紅磡海濱南岸 1 座
  • 紅磡黃埔花園綠榕苑 3 座
  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 柴灣杏花邨 33 座
  • 荃灣海之戀愛炫美 2A 座
  • 將軍澳新都城都會豪庭 4 座
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 鰂魚涌南豐新邨 1 座
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍 6 座

食肆（指明期間及時段）：

  • 成仔記粉麵餐廳 -- 屯門富健花園地下78號鋪
  • 名門壹號 -- 長沙灣宇晴匯 2 樓 80-86 號鋪
  • 意樂餐廳 -- 荔枝角曼坊 1 樓 101C， 104 及 107 號鋪
  • 新明苑海鮮酒家 -- 沙田駿洋邨駿洋商場 1 樓 101 號鋪
  • 志光麵檔 -- 大角咀角祥街 35 號地下
  • 星巴克咖啡吧 -- 金鐘太古廣場 L1 層 128- 129 號鋪
  • 海港酒家 -- 牛頭角淘大商場 2 期地下 G256 號鋪及 1 樓全層
  • 食美軒 -- 何文田太平道 6 號太平居 1 樓

如市民在今年3月14日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津

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