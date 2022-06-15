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【打擊毒品】海關截查可疑男搜獲5.2公斤可卡因　市值約600萬元

社會 21:38 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

海關截查可疑男搜獲5.2公斤可卡因，市值約600萬元。（黃傑偉攝）

海關指今日（15日）下午時分，關員在柴灣一帶進行反毒品行動期間截查一名可疑男子，在其隨身背囊搜出重5.2公斤懷疑可卡因，隨即將男子拘捕，並押同男子返回其位於豐業街10號工廈單位搜查，在單位內發現一部工業用變壓器，懷疑用作收藏毒品，及一批包裝工具，包括真空機及可再封膠袋。

海關毒品調查科高級調查主任梁國威指，相信販毒集團以工業用變壓器作掩飾，將毒品運至上址單位包裝中心，再包裝分發出市面。今次檢獲毒品市值約600萬，被捕男子26歲報稱無業，根據紀錄上址營運約一個月，海關仍調查毒品來源，案件仍在調查中。

海關重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。

被捕男子26歲報稱無業。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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