【國民教育】幼稚園學生用普通話口令步操　教育局拍片促進教師認識升旗禮

▲ 教育局製作「幼稚園升國旗儀式和國民教育」短片，分享幼稚園舉行升國旗儀式。（教育局影片截圖）

教育局自今年1月起要求全港幼稚園參照中小學規定，每日升掛國旗。教育局網頁近日上載一間保良局屬校舉行升國旗儀式的影片，片中多名幼稚園學生組成的升旗隊以普通話叫出步操口令，「向前走，一二、一二、一二」，有幼稚園生參加升旗禮後說「我覺得很開心，因為我鍾意揚旗」，有關口號及步操是由該校教師接受校外認可機構培訓後，逐步教導學生，教育局稱影片旨在促進教師認識升旗禮。

教育局影片展示位於屯門的保良局田家炳兆康幼稚園在早會時間進行升國旗儀式。片中一名教師先以廣東話提醒學生保持站立、肅靜及面向旗桿，然後再請學生升旗隊隊員進行升旗儀式，然後多名升旗隊隊員以普通話讀出口號「向前走，一二、一二、一二、一二」，其後再將國旗掛上旗桿，再奏唱國歌。儀式完成後，再由教師在以主題「愛護公物」作分享。

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升旗隊隊員麥同學在片段中表示：

今日我參加咗升旗禮活動，我覺得很開心，因為我鍾意揚旗，我覺得自己做得好好。

另一隊員黎同學說：「我係升旗隊嘅隊員，我覺得很高興，因為我可以同啲小朋友一齊升國旗。」

校長張鳳媚表示，其學校自2010年起成立升旗隊，每逢周一早會和特別活動，都會由升旗隊進行升國旗儀式，並安排教師進行「國旗下講話」，內容主要圍繞，德育、公民、國民教育和正向教育。

張亦說，在升掛國旗之前，校方會安排教師接受認可機構提供的升國旗儀式培訓，透過會議讓教職員知悉，根據指引進行升國旗儀式，並提示教師要身體力行，樹立良好楷模，讓小朋友學習正確升掛國旗的禮儀。教師劉婉怡稱，會逐步教導學生升掛國旗，例如叫口號、步操、扣旗和揚旗等，當學生感到有信心，再請學生將所有步驟串連起來，完成整個升旗禮。

教育局今日（15日）向全港幼稚園發通函表示，為支援幼稚園教導學生認識國旗、進行升國旗儀式的禮儀和相關知識，以及培養其國家觀念和國民身份認同，局方製作「幼稚園升國旗儀式和國民教育」短片，分享幼稚園舉行升國旗儀式，以及推展國民教育的情況，促進幼稚園教師於這些方面的認識。

局方續指，一直鼓勵學校定期展示國旗及舉行升國旗儀式，並須在慶祝元旦日、特區成立紀念日和國慶日舉行升國旗儀式，並強烈建議學校在重要的日子和特別場合，例如開學日、開放日、畢業禮等活動舉行升國旗儀式，以顯示對國家的尊重和提高師生的國家意識。

此外，短片亦展示該幼稚園通過專題研習、兒歌、戲劇及故事等活動和遊戲，以生活化形式推行國民教育，讓幼兒認識中華文化，如中國傳統剪紙藝術、京劇面譜、古代書寫記錄工具等，從小培養學生國民身分認同。

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記者：馮琪雅