【防疫措施】民建聯倡仿新加坡酒吧區設快測站　即場取得陰性證明入場

▲ （左起）民建聯陳學鋒、梁熙、陳勇。

本港疫情近日出現反彈，今日確診數字破千，政府明起要求顧客進入酒吧、酒館、夜總會前，需出示24小時內快速測試陰性結果。民建聯立法會議員認為，相關措施存在漏洞，建議政府在酒吧區設立快速測試站，讓市民可即場取得快測陰性結果進入酒吧。

梁熙表示，市民在新措施安排下，或出示非本人的快測結果進入酒吧，建議政府參考新加坡做法，在酒吧區設立快速測試站，讓市民進行測試，並憑即場取得的陰性結果進入酒吧。若市民不想於現場進行快測，他認為，出示24小時内核酸檢測報告亦可接受，期望藉此降低酒吧內的傳播風險。

梁熙續指，目前接獲強檢通知的居民須於兩日內完成強檢，期間感染者可能於社區游走。為減低社區傳播風險，民建聯建議政府針對高風險場所的強制檢測時限縮短至1日，以盡早揪出社區內的感染者。另外，他又建議當局即時加強公眾地方的巡查工作，尤其是酒吧區及外傭聚集的地方，防止人群聚集造成傳播風險。

民建聯副主席陳勇指出，受疫情衝擊，本港首季香港經濟陷入收縮，終止連續4季錄得按年增長的趨勢。根據本地銀行的預估數字，第一季香港GDP按季實質下跌2.9%，按年實質下跌4%，若疫情出現大規範反彈，將嚴重影響目前稍為好轉的經濟活動，建議港府盡快採取措施，針對高風險場所及群組加強防疫工作。

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記者：陳葆琳